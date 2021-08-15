Паралимпийские игры
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Первая часть делегации Паралимпийского комитета России прибыла в Токио

13:15

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что первая группа делегации ПКР прибыла на Паралимпиаду в Токио.

«В Токио прибыла первая группа административного персонала команды ПКР. До прилета основной части делегации они проверят и подготовят места размещения команды, получат автомобили и оборудование от оргкомитета Игр, подготовят медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России и штаб команды к работе в Паралимпийской деревне и отелях, в которых разместятся команды по велоспорту. 17 августа состоится открытие Паралимпийской деревни. Прибытие наших спортсменов в Токио начнется с 19 августа», — приводит ТАСС слова Рожкова.

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. На соревнованиях в 19 из 22 видов спорта выступят 242 российских спортсмена.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12132893

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Иван Торопцев все материалы автора

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