Первая часть делегации Паралимпийского комитета России прибыла в Токио

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что первая группа делегации ПКР прибыла на Паралимпиаду в Токио.

«В Токио прибыла первая группа административного персонала команды ПКР. До прилета основной части делегации они проверят и подготовят места размещения команды, получат автомобили и оборудование от оргкомитета Игр, подготовят медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России и штаб команды к работе в Паралимпийской деревне и отелях, в которых разместятся команды по велоспорту. 17 августа состоится открытие Паралимпийской деревни. Прибытие наших спортсменов в Токио начнется с 19 августа», — приводит ТАСС слова Рожкова.

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. На соревнованиях в 19 из 22 видов спорта выступят 242 российских спортсмена.