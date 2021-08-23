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На церемонии открытия Паралимпиады пронесут флаг Афганистана

13:59

Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что на церемонии открытия Паралимпиады в Токио пронесут флаг Афганистана.

«Флаг Афганистана будет задействован на церемонии открытия Паралимпиады. Мы пригласили представителя Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, который будет его нести. Таким образом мы хотим продемонстрировать нашу солидарность. Паралимпийцы из Афганистана должны были принять участие в Играх, но, к сожалению, это невозможно», — приводит слова Парсонса ТАСС.

В Паралимпийских играх должны были принять участие два атлета из Афганистана. Среди них Закия Худадади, которая должна была стать первой женщиной, представляющей Афганистан на соревнованиях.

15 августа радикальное движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) объявило о захвате власти в Афганистане.

Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12195797

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Екатерина Савостина все материалы автора

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