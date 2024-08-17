Паралимпиада-2024: даты проведения и виды спорта, число медалей и участие России
- Когда и где будут проходить летние Паралимпийские игры-2024
- Виды спорта на Паралимпиаде в Париже
- Медали Паралимпиады в Париже
- Талисман, логотип и брендинг Паралимпиады в Париже
- Стадионы и спортивные объекты Паралимпиады в Париже
- Страны — участницы Паралимпийских игр-2024
- Россия на Паралимпиаде в Париже
- Расписание соревнований и комплекты медалей Паралимпиады в Париже
- Кто показывает трансляции Паралимпиады в Париже
Когда и где будут проходить летние Паралимпийские игры-2024
XVII Паралимпийские летние игры пройдут в Париже (Франция) с 28 августа по 8 сентября 2024 года. В Играх примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые использовались для летних Олимпийских игр 2024 года.
Виды спорта на Паралимпиаде в Париже
В спортивную программу игр войдут 22 вида спорта:
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академическая гребля
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бадминтон
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баскетбол на колясках
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бочча
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велоспорт (шоссе, трек)
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волейбол сидя
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голбол
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гребля на байдарках и каноэ
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дзюдо
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конный спорт
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легкая атлетика
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настольный теннис
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пауэрлифтинг
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плавание
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пулевая стрельба
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регби на колясках
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стрельба из лука
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теннис на колясках
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триатлон
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тхэквондо
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фехтование на колясках
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футбол 5х5 класс В1 (тотально слепые спортсмены).
Медали Паралимпиады в Париже
Все награды Игр-2024 — золотые, серебряные и бронзовые — будут содержать кусок металла, который когда-то был частью Эйфелевой башни, являющейся символом Парижа и всей Франции. Всего спортсмены разыграют 549 комплектов медалей.
В центре награды — шестиугольник из металла Эйфелевой башни, оставленный в своем первоначальном цвете. Также в центр помещена эмблема Игр-2024. С той же стороны медали по всему железному шестиугольнику через неравные промежутки проходят тонкие линии.
На всех паралимпийских медалях по краю выгравировано название вида спорта, дисциплины и события. Эти надписи на олимпийских медалях сделаны на французском языке, а на паралимпийских — на английском, официальных языках Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК).
Талисман, логотип и брендинг Паралимпиады в Париже
Талисмана Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года назвали Фриж. Его прообразом послужил традиционный фригийский колпак. Имя и образ Фрижа символизируют свободу и олицетворяют аллегорические фигуры из истории Французской республики.
Это популярный символ среди французов, который широко использовался в мире искусства как метафора свободы. Он также является символом республики во французских госучреждениях.
Девиз Фрижа на Олимпийских и Паралимпийских играх звучит так: «Одни мы идем быстрее, но вместе мы идем дальше». Он говорит о том, как талисманы и люди со всего мира могут сделать друг друга лучше, если будут работать сообща.
Официальный логотип Олимпиады и Паралимпиады представляет собой символ, который сочетает в себе три элемента: золотую медаль, олимпийский огонь и Марианну (во Франции образ этой женщины является олицетворением свободы).
Бренд «Париж-2024» включает ряд других проектов, которые распространяют влияние Игр далеко за пределы спортивного мира — в школах, местных органах власти, некоммерческих организациях и учреждениях. По планам организаторов, положительный эффект от Игр должен ощущаться долгое время и получить широкое распространение.
Стадионы и спортивные объекты Паралимпиады в Париже
Практически все спортивные объекты Паралимпиады были задействованы в ходе Олимпийских игр-2024.
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Арена Париж-Берси (фр. Palais Omnisports de Paris-Bercy —> Bercy Arena): баскетбол на колясках
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Стадион Эйфелевой башни на Марсовом поле (фр. Champ de Mars —> Eiffel Tower Stadium): парадзюдо, регби на колясках
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Сады Версальского дворца (фр. The Chateau de Versailles): параконный спорт
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Стрелковый центр в Шатору (фр. Chateauroux Shooting Centre): стрелковый параспорт
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Объект Клиши-су-Буа (фр. Clichy-sous-Bois): паравелоспорт (шоссе)
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Временная арена на Марсовом поле (фр. Eiffel Tower Stadium): футбол для незрячих
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Большой дворец (фр. The Grand Palais des Champs-Elysees): фехтование на колясках, паратхэквондо
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Парк Дворца инвалидов (фр. Les Invalides): паралимпийская стрельба из лука
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Парк Жорж-Вальбон в Ла-Курнев (фр. La Courneuve): паралимпийская легкая атлетика
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Выставочный центр Пари-Норд Вильпент (фр. Parc des Expositions de Villepinte —>Arena Paris Nord): волейбол сидя
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Пари-Ла-Дефанс Арена, или Арена 92 (фр. Paris La Defense Arena): параплавание
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Мост Александра III (фр. Pont Alexandre III): паратриатлон
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Арена Порт-де-ла-Шапель (фр. The Porte de La Chapelle Arena): парабадминтон, парапауэрлифтинг
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«Ролан Гаррос» (фр.Stade Roland Garros): теннис на колясках
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Национальный велодром Сен-Кантен-ан-Ивелин (фр. Velodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines): паравелоспорт (трек)
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Арена Южного Парижа (часть Экспоцентра, фр. South Paris Arena): настольный паратеннис, голбол, бочча
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«Стад де Франс» (фр. Stade de France): паралимпийская легкая атлетика
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Комплекс «Вер-сюр-Марн» (фр. Vaires-sur-Marne Nautical Stadium): парагребля, параканоэ
Страны — участницы Паралимпийских игр-2024
В Паралимпиаде-2024 примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей.
В сентябре 2023 года стало известно, что российские паралимпийцы смогут выступить на Играх в Париже в нейтральном статусе.
В марте 2024 года Международный паралимпийский комитет (МПК) сообщил, что россияне не примут участия в церемониях открытия и закрытия Игр, они будут соревноваться только в индивидуальных дисциплинах под белым флагом с черными буквами (NPA, Neutral Paralympic Athletes), в случае их победы будет звучать гимн МПК, а медали нейтральных спортсменов не будут учитываться в общем зачете.
Позднее президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что МПК согласовал бирюзовый и бежевый цвета на форме нейтральных паралимпийцев.
Россия на Паралимпиаде в Париже
Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в организационный комитет Паралимпийских игр 2024 года заявки на участие в соревнованиях 92 атлетов.
Международный паралимпийский комитет (МПК) назвал итоговое количество россиян, которые смогут принять участие в Паралимпийских играх-2024, после проверок
всех заявок в среду, 14 августа. Участниками Паралимпийских игр в Париже станут 90 российских спортсменов, а также два ведущих (сопровождающих).
«В сумме на Паралимпиаде в Париже выступят 98 нейтральных спортсменов: 90 из России (не считая ведущих) и 8 из Белоруссии. МПК принял заявки этих 90 спортсменов, теперь за их аккредитацию отвечает оргкомитет Паралимпиады», — сообщил ТАСС директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс.
В Паралимпийских играх в столице Франции примут участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пять спортсменов по настольному теннису, по два в триатлоне и тхэквондо из России.
Расписание соревнований и комплекты медалей Паралимпиады в Париже
Соревнования в рамках Паралимпийских игр-2024 будут проходить с 28 августа по 8 сентября.
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28 августа, среда
церемония открытия
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29 августа, четверг
бочча, голбол, бадминтон, велоспорт, теннис, тхэквондо, волейбол, баскетбол, регби, плавание, стрельба из лука
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30 августа, пятница
бочча, голбол, стрельба из лука, легкая атлетика,
бадминтон, велоспорт, гребля, плавание, теннис, тхэквондо, волейбол, баскетбол, регби, настольный теннис, стрельба
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31 августа, суббота
бочча, голбол, стрельба из лука, легкая атлетика, бадминтон, велоспорт, гребля, плавание, теннис, тхэквондо, стрельба, волейбол, баскетбол, регби, настольный теннис
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1 сентября, воскресенье
футбол, бочча, голбол, стрельба из лука, легкая атлетика, бадминтон, велоспорт, гребля, плавание, теннис, триатлон, стрельба, волейбол, баскетбол, регби, настольный теннис
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2 сентября, понедельник
футбол, бочча, голбол, стрельба из лука, легкая атлетика, бадминтон, плавание, теннис, триатлон, стрельба, волейбол, баскетбол, регби, настольный теннис
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3 сентября, вторник
футбол, бочча, голбол, стрельба из лука, легкая атлетика, конный спорт, плавание, теннис, стрельба, волейбол, баскетбол, фехтование, настольный теннис
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4 сентября, среда
бочча, голбол, стрельба из лука, легкая атлетика, велоспорт, конный спорт, пауэрлифтинг, плавание, теннис, стрельба, волейбол, баскетбол, фехтование, настольный теннис
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5 сентября, четверг
футбол, бочча, голбол, стрельба из лука, легкая атлетика, велоспорт, дзюдо, пауэрлифтинг, плавание, теннис, стрельба, волейбол, баскетбол, фехтование, настольный теннис
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6 сентября, пятница
легкая атлетика, гребля, велоспорт, конный спорт, дзюдо, пауэрлифтинг, плавание, теннис, волейбол, баскетбол, фехтование, настольный теннис
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7 сентября, суббота
футбол, легкая атлетика, гребля, велоспорт, конный спорт, дзюдо, пауэрлифтинг, плавание, теннис, волейбол, баскетбол, фехтование, настольный теннис
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8 сентября, воскресенье
легкая атлетика, гребля, пауэрлифтинг, баскетбол, церемония закрытия
Кто показывает трансляции Паралимпиады в Париже
Телеканал «Матч ТВ» будет в прямом эфире транслировать соревнования на Паралимпийских играх 2024 года в Париже с российскими спортсменами.
«Паралимпийские игры — большое событие в мире спорта, и отрадно, что сборная России едет на них фактически основным составом, который может побороться за высокие места в неофициальном медальном зачете. В Париже будут работать несколько наших съемочных групп, так что в эфире «Матч ТВ» и на нашем сайте будет много эксклюзивных материалов», — сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
Прямые трансляции соревнований также доступны на странице Международного паралимпийского комитета в YouTube.