«Пусть спорт станет мощной силой добра». В Париже открыли Паралимпиаду, но без наших спортсменов

Сама церемония прошла без скандалов.

В центре Парижа состоялась церемония открытия Паралимпийских игр. Шокировать публику, как это было несколько недель назад на Олимпиаде, организаторы не стали. Однако неизменным осталось то, что на церемонию не позвали российских и белорусских спортсменов.

Россиянам вход воспрещен

Для нашей команды день открытия Паралимпиады начался с не самых приятных новостей. Двоим российским спортсменам отказали в выдаче виз, хотя изначально Международный паралимпийский комитет одобрил их заявку. ПКР ответил заявлением: «Это является недопустимым для страны, которая проводит такие крупные спортивные мероприятия как Олимпийские и Паралимпийские игры. Принимающая сторона всегда гарантирует решение визовых вопросов. Возникает вопрос к организаторам — зачем проводить соревнования там, где вы не можете обеспечить всем спортсменам равные возможности прибытия в ту или иную страну. Мы рассматриваем отказ в выдаче виз спортсменам-паралимпийцам — гражданам Российской Федерации, как еще один шаг к политизации спорта. Особо печально, что это решение касается людей с ограниченными возможностями здоровья, стремящихся к высоким достижениям».

Самолеты французских ВВС над площадью Согласия во время церемонии открытия Паралимпийских игр. Фото Reuters

Паралимпийский комитет России повторно направил обращения, чтобы пересмотреть решение об отказе. Однако шансов на положительный исход очень мало. Французы не пустили к себе в гости пловца Андрея Граничку и игрока в настольный теннис Викторию Сафонову. С прошлых Игр в Токио оба уезжали с медалями. Но дело не в том, что потенциально они могли бы увезти награды и из Парижа. По информации «СЭ» принимающей стороне не понравилось место рождения спортсменов. Оба из Крыма. Граничка родился в Севастополе, а Сафонова — в Симферополе.

Таким образом, наша команда сократилась с 90 атлетов до 88-и. О том, что никого не пустят на церемонию открытия Паралимпиады, было известно заранее. При этом, как говорят спортсмены, организаторы уже сообщили, что готовы принять всех из нейтральной команды на церемонии закрытия.

Кажется, что такое решение нелогично? Однако французы, похоже, нашли логику, спрятавшись за определением «официальная делегация». Так вот нейтральная команда из россиян и белорусов не является официальной делегацией, поэтому пройти по стадиону даже с нейтральным флагом на открытии не могут. А на закрытии шествия делегаций нет, поэтому туда можно.

Отсутствие официальности приводит и к другим минусам для наших атлетов. Например, как написала наша спортсменка Анна Кулинич-Сорокина, в отличие от других участников Игр им не выдали подарки от спонсоров. Среди прочего в комплекте идет телефон новой модели. Такая не самая значительная санкция очень хорошо демонстрирует отношение организаторов к нам. Всех остальных паралимпийцев Париж, как дорогих гостей, встречает подарками, а, значит, россияне и белорусы не так уж и дороги.

Знакомый режиссер

Впервые церемония открытия Олимпиады и Паралимпиады проходили вне спортивного стадиона. Однако локации у двух церемоний были разные. Паралимпийский парад состоялся на площади Согласия и Елисейских полях. А вот художественный руководитель церемонии остался прежний — Тома Жолли. Это он режиссировал скандальное открытие Олимпиады, за которой потом пришлось извиняться. Сценарий, как это обычно бывает, Жолли держал в секрете, но пообещал показать то, что никогда раньше не было. От этого становилось немного тревожно.

«Хотя церемония открытия Паралимпийских игр 2024 года в Париже станет первой в своем роде, ее монументальная и популярная концепция является для меня прежде всего великолепным источником вдохновения. От Елисейских полей до площади Согласия. Я с нетерпением жду создания этого зрелища, которое преобразит сердце Парижа, с выступлениями, которых никогда не было раньше. Зрелище, которое продемонстрирует спортсменов-паралимпийцев и ценности, которые они воплощают. Зрелище, которое объединит зрителей и телевизионную аудиторию по всему миру вокруг уникального духа Паралимпийских игр», — говорил режиссер.

Тони Эстанге. Фото AFP

Объединение телевизионной аудитории по всему миру оказалось невыполнимой задачей. Церемонию открытия в России не показывали. Права на трансляции Паралимпиады приобрел «Матч ТВ», который не нашел в сетке своих каналов места для крупного стартового мероприятия.

Имена выступающих артистов тоже не разглашали. Первым из звезд стал канадский пианист Чилли Гонсалес, которые какое-то время жил в Париже. После нескольких музыкальных номеров, мощных пиротехнических выстрелов и пролета пилотажной группы, окрасившего небо в сине-бело-красный цвет, начался парад официальных делегаций.

Паралимпийская сборная беженцев. Фото Reuters

Паралимпийская революция

Если на церемонии открытия Олимпиады в Париже команды плыли по реке, то на Паралимпиаде все было более-менее стандартно. Просто шли спортсмены не по стадиону, а по площади Согласия. Появлялись они как обычно в алфавитном порядке (согласно алфавиту страны-хозяйки). Открывал парад Афганистан, а закрывали Австралия (хозяйка Паралимпиады-2032), США (хозяйка Паралимпиады-2028) и, наконец, Франция. Всего прошло 184 делегации. Среди них новенькими были команды Эритреи, Косово и Кирибати.

Дальше пошли официальные речи. Первым говорил глава оргкомитета Тони Эстанге, который в своем спиче раз 5-6 использовал слово «революция»: «Сегодня начинается одна из самых красивых революций — Паралимпийская революция...». Президент МПК Эндрю Парсонс призывал к дружбе и объединению: «В эпоху растущих конфликтов и изоляции пусть спорт объединит нас. Пусть спорт станет мощной силой добра. 11 дней сенсационного спорта, чтобы наслаждаться им вместе». Но церемонией открытия наслаждались не вместе с российскими и белорусскими спортсменами. Парсонс, кстати, тоже сделал отсылку на революцию, декларировав: «Liberte, egalite, fraternite!» («Свобода, равенство, братство!»). За ним президент Франции Эммануэль Макрон объявил Игры открытыми.

Эндрю Парсонс. Фото Reuters

В целом в этот раз обошлось без отрубленных голов и вызывающих пародий на религиозные темы. Все более-менее традиционно: танцы, песни, световое шоу, фейерверки. Даже паралимпийский флаг повесили с правильной стороны.

Зажжение огня проходило под «Болеро» Мориса Равеля. Благодаря этому, в текстовой трансляции на официальном сайте Игр промелькнуло слово «Russian». Так там рассказали, что произведение обязано своим появлением русской балерине Иде Рубинштейн, которая попросила композитора сочинить для нее балетную музыку в испанском стиле.

Общий вид во время церемонии открытия Паралимпийских игр. Фото Reuters

В четверг, 29 августа в Париже стартуют соревнования, в которых будут участвовать 88 наших спортсменов. Церемония закрытия Игр пройдет 8 сентября.