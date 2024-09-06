Трансгендерная бегунья Петрилло не смогла выйти в финал на Паралимпиаде

Итальянская бегунья Валентина Петрилло не смогла выйти в финал соревнований на Паралимпийских играх в Париже.

В полуфинале в беге на 200 метров в классификации Т12 для спортсменов с проблемами зрения 50-летняя спортсменка финишировала третьей (25,92 секунды). В забеге принимала участие россиянка Анна Кулинич-Сорокина, которая была дисквалифицирована из-за фальстарта.

Петрилло является первой трансгендерной женщиной в истории Паралимпийских игр.