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Париж-2024, Паралимпиада

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 03:24

Журова: «Наших паралимпийцев нужно встречать только как героев, их больше всех наказали»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила выступление российских спортсменов на Паралимпийских играх в Париже.

«Наших паралимпийцев нужно встречать только как героев, их больше всех наказали. Их же вообще не допустили на прошлую зимнюю Паралимпиаду, например. Я не считаю, что у мирового спортивного сообщества проснулась совесть.

Просто в Международном паралимпийском комитете решили допустить наших спортсменов, не самое большое количество, думая, что Россия запретит им ехать в нейтральном статусе, а если и разрешит, то не сможет занять первое общекомандное место таким составом. Наши паралимпийцы — большие молодцы, они настоящие герои!» - цитирует Metaratings.ru Журову.

Источник: Metaratings.ru
Светлана Журова
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