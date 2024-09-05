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Сегодня, 00:52
Россиянка Галактионова выиграла бронзу в толкании ядра на Паралимпиаде в Париже
Российская легкоатлетка Евгения Галактионова стала бронзовой призеркой в толкании ядра на Паралимпийских играх в Париже.
Она показала результат 7,72 метра. Золото завоевала украинка Анастасия Москаленко, установив мировой рекорд — 8 метров. Бронза — у бразильянки Вонны Брито Оливейры (7,89 метра).
Четвертое место заняла россиянка Наргиза Сафарова — 6,02 метра.
Соревнования проходили в категории F32 — для спортсменов с нарушением координации.
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