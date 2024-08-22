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Париж-2024, Паралимпиада

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 02:51

Россиян будут награждать под паралимпийский гимн на Паралимпиаде в Париже

Евгений Козинов
Корреспондент
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Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс сообщил, что российских и белорусских спортсменов на Паралимпиаде-2024 в Париже в случае завоевания золотых медалей будут награждать под паралимпийский гимн.

«Это будет паралимпийский гимн», — цитирует ТАСС Спенса.

Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября. Всего на турнире выступят 90 российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом их награды не будут учитываться в медальном зачете.

Источник: ТАСС
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