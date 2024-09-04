Паралимпийские игры
Новости Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры
Париж-2024, Паралимпиада

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 19:23

Пловчиха Шабалина выиграла второе золото на Паралимпиаде в Париже

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская пловчиха Валерия Шабалина выиграла золотую медаль на дистанции 200 метром комплексом в классе SМ14 на Паралимпийских играх в Париже.

Соревнования проходили в категории S14 для атлетов с интеллектуальным нарушением.

Для 29-летней спортсменки это вторая золотая медаль на Паралимпиаде-2024. 31 августа Шабалина была первой на дистанции 200 метров вольным стилем. Также она стала бронзовым призером в заплыве на 100 метров баттерфляем.

Читайте также
Винисиус хочет переноса ЧМ-2030 из Испании из-за ситуации с расизмом в стране
Украинского военачальника Гладкого отстранили из-за дочери-пловчихи
Путин обратил внимание на необходимость обеспечения жильем военнослужащих
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Пленный боевик рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости