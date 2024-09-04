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Сегодня, 19:23
Пловчиха Шабалина выиграла второе золото на Паралимпиаде в Париже
Российская пловчиха Валерия Шабалина выиграла золотую медаль на дистанции 200 метром комплексом в классе SМ14 на Паралимпийских играх в Париже.
Соревнования проходили в категории S14 для атлетов с интеллектуальным нарушением.
Для 29-летней спортсменки это вторая золотая медаль на Паралимпиаде-2024. 31 августа Шабалина была первой на дистанции 200 метров вольным стилем. Также она стала бронзовым призером в заплыве на 100 метров баттерфляем.
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