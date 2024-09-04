Пловчиха Шабалина выиграла второе золото на Паралимпиаде в Париже

Российская пловчиха Валерия Шабалина выиграла золотую медаль на дистанции 200 метром комплексом в классе SМ14 на Паралимпийских играх в Париже.

Соревнования проходили в категории S14 для атлетов с интеллектуальным нарушением.

Для 29-летней спортсменки это вторая золотая медаль на Паралимпиаде-2024. 31 августа Шабалина была первой на дистанции 200 метров вольным стилем. Также она стала бронзовым призером в заплыве на 100 метров баттерфляем.