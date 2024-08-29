Церемония открытия Паралимпийских игр завершилась в Париже

В среду, 28 августа, состоялась церемония открытия летних Паралимпийских игр-2024. Как и открытие Олимпиады, мероприятие с участием более 4000 спортсменов прошло не на стадионе или других олимпийских объектах, а в центре Парижа.

XVII Паралимпийские Игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Атлеты с нарушениями здоровья из разных стран мира сойдутся в состязаниях по 22 видам спорта.

В соревнованиях примут участие 88 спортсменов из России. Они выступят в пяти дисциплинах: легкая атлетика (46), плавание (34), настольный теннис (4), триатлон (2) и тхэквондо (2).