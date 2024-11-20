Бывший тренер сурдлимпийской сборной России задержан. Он обвиняется в вымогательстве миллионов у спортсменов
Общероссийская спортивная федерация спорта глухих объявила о задержании бывшего главного тренера сурдлимпийской сборной страны по греко-римской борьбе Владимира Горинова. 74-летний специалист обвиняется в систематическом вымогательстве денег у участников сурдлимпийских соревнований. Несколько спортсменов утверждают, что тренеры в ультимативной форме требовали у них от 10 процентов призовых. «Практика поборов со спортсменов была крайне распространена с 2009 года и фактически рассматривалась как норма самими участниками соревнований, — говорится в сообщении на сайте ОСФСГ. — Тем, кто отказывался делиться доходами, чинили разнообразные препятствия в спортивной карьере».
Добровольно-принудительные поборы
«В спорте, как у врачей: «Не навреди!», — говорил Горинов в 2015 году в интервью «АиФ». — Залог успеха в нашем деле — в тонком индивидуальном подходе. Надо точно знать, кому и что вовремя дать на тренировке, кого морально поддержать, кому вовремя улыбнуться, а кому и слезы грамотно утереть. Наше дело — воспитать таких борцов, на которых придут. В Большой театр мы ходим на знаменитых певцов, в драмтеатр — на любимых актеров, и на ковре мы желаем видеть того, кому хочется подражать».
«Утирание слез» оказалось выгодным не только в моральном (Горинов — заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры РФ и член исполкома национального Сурдлимпийского комитета), но и в финансовом плане. В феврале этого года «Известия» писали, что показания против этого специалиста готовы дать борцы греко-римского стиля с нарушением слуха Андрей Лазукин, Виталий Кузьменко, Эдуард Ширазданов и Кирилл Чулков. Кроме того, пловец-паралимпиец Артем Павленко подал в суд на тренера паралимпийской сборной по плаванию Сергея Дивенко, который, по словам истца, на протяжении 16 лет вымогал по 25 процентов призовых за возможность участвовать в международных соревнованиях.
В результате добровольно-принудительных поборов в карманах тренеров могло оказаться до десятков миллионов рублей. Об этом было известно прежнему руководству Всероссийского общества глухих, которое, видимо, тоже участвовало в схеме распределения незаконных доходов. Причем «доили» не только спортсменов-инвалидов. Призовые были предусмотрены для всех участников сборной, например для переводчиков, и каждый платил тренерам свою мзду. За Сурдлимпийские игры тренер мог получить до 50 миллионов рублей. Кроме того, некоторые наставники также забирали у паралимпийцев стипендии и сбывали форму, которая бесплатно выделяется членам сборной страны министерством спорта.
Организация взяла курс на самоочищение
«В прежние годы ОСФСГ была печально знаменита не только финансовой нечистоплотностью, сомнительными сделками с недвижимостью и вымогательством денег у спортсменов, но и тем, что многие из спортивных состязаний, в организации которых она участвовала, проводились лишь на бумаге или не соответствовали базовым требованиям к такого рода мероприятиям. В «глухом сообществе» было хорошо известно, что протоколы таких соревнований часто попросту «рисовались» для получения призовых и иных выплат, — говорится на сайте osfsg.ru. — Подобное было возможным в силу того, что бывший президент Всероссийского общества глухих Валерий Рухледев не только совмещал руководство ОСФСГ и Сурдлимпийским комитетом России, но также занимал пост президента Международного комитета спорта глухих, отвечающего за международные соревнования, включая Сурдлимпиаду».
Весной прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил Рухледева к семи годам колонии, признав его виновным в многомиллионных растратах средств организации. Общая сумма ущерба оценивалась в 320 млн рублей. Речь шла о махинациях при продаже здания ВОГ в центре Москвы и подписании фиктивных актов о якобы выполненных работах при исполнении подрядов по ремонту и реконструкции помещений организации. Сам 78-летний руководитель вины не признавал и связывал уголовное преследование с борьбой за пост руководителя ВОГ. Тем не менее вместе с Рухледевым (который в 2001 году признан МОК «олимпийцем ХХ века») различные сроки получили бывший начальник правового отдела и экс-начальник управления финансов ВОГ.
В начале этого года на ВОГ накатила новая волна задержаний по делу о масштабных хищениях, в том числе по тем криминальным сделкам с недвижимостью. Был задержан новый глава организации Станислав Иванов (сменивший Рухледева в 2020 году) и более десятка его соратников. Ну а сейчас следователи добрались до тренеров. «Владимир Горинов 11 ноября был задержан по итогам очной ставки в рамках уголовного дела о вымогательстве денег у участников сурдлимпийских соревнований. 12 ноября ему избрана мера пресечения, — говорится в сообщении ОСФСГ. — После того как в 2022 году президентом ОСФСГ стал Дмитрий Ребров, организация взяла курс на самоочищение. Новое руководство принимает все необходимые меры для того, чтобы навсегда пресечь вымогательство, финансовые махинации и подтасовки сведений о проведенных соревнованиях».