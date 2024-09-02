Трансгендер дебютировал на Паралимпиаде. С ним будет состязаться россиянка

Итальянка Валентина Петрилло гордится своим достижением.

Что случилось

В понедельник, 2 сентября, на Паралимпийских играх-2024 в Париже дебютировала 51-летняя итальянская бегунья Валентина Петрилло. Еще пять лет назад эта спортсменка была мужчиной по имени Фабрицио. Петрилло стала одним из первых атлетов-трансгендеров* в истории Паралимпиад.

В отборочных забегах на дистанции 400 метров для спортсменов с нарушениями зрения итальянка показала шестое время среди 13 участниц и вышла в полуфинал.

Кто она такая

Фабрицио Петрилло родился в 1973 году в Неаполе. В 14 лет у него было выявлено тяжелое заболевание сетчатки глаза, болезнь Штаргардта, из-за которой у мальчика серьезно ухудшилось зрение.

Петрилло начал заниматься легкой атлетикой профессионально только после 40 лет. Несмотря на это, он успел выиграть 11 национальных титулов за три года в своей категории.

В 2019-м Фабрицио начал процесс трансгендерного перехода и взял имя Валентина. Предварительно он получил одобрение своей супруги, с которой и сейчас живет вместе и воспитывает детей.

Как она попала на Паралимпиаду

С 2020 года Петрилло начала состязаться на национальных турнирах вместе с женщинами и уже в 2021-м установила два рекорда Италии в своей категории на дистанциях 200 и 400 метров.

Петрилло продолжала соревноваться и выполнила нормативы для попадания на Паралимпийские игры в Париже. Итальянский паралимпийский комитет включил ее в состав делегации. Ее участие одобрил и президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.

Единой позиции в отношении включения трансгендеров в официальные соревнования не существует, поскольку МПК позволяет международным спортивным руководящим органам устанавливать собственную политику.

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Что о ней говорят

Полуфинал, в котором выступит Петрилло, состоится в понедельник вечером. В другом полуфинальном забеге пробежит российская спортсменка Анна Кулинич-Сорокина, и потенциально они могут сражаться за медали в финальном забеге (он запланирован на вторник). Ранее наша легкоатлетка назвала несправедливым участие трансгендера наравне с женщинами:

— Я считаю это несправедливым, все-таки мужчины и женщины абсолютно разные и по силе, и по всему остальному, — призналась «СЭ» Кулинич-Сорокина. — Поэтому это несправедливо, но такова реальность нашей жизни, и мы привыкли к ней адаптироваться.

Кроме того, против участия трансгендеров в женских международных соревнованиях высказался и Президент РФ Владимир Путин:

— Это вообще несправедливо. Это чушь, бред, — цитирует Путина ТАСС. — Они просто убивают напрочь женский спорт. Ведь любой мужчина может просто объявить себя женщиной и выступить в любом виде спорта. Не дав никаких шансов женщинам занимать призовые, тем более первые, места.

Что она говорит

Перед стартом турнира Петрилло не сдерживала эмоций относительно своего участия:

— Честно говоря, я с нетерпением жду возможности оказаться в Париже и пробежать по этой прекрасной фиолетовой трассе перед восторженной публикой, — признавалась Петрилло в интервью Relevo. — Я думаю, что меня будут любить гораздо больше, чем я могу себе представить.

Добавим, что Петрилло — не первый спортсмен-трансгендер на Паралимпиадах. В 2016 году в Рио соревновалась нидерландка Ингрид ван Кранен. Она заняла девятое место на состязаниях по метанию диска среди женщин. В 2021 году эта спортсменка умерла от рака.

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