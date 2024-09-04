Спортсмены притворялись инвалидами ради славы и денег. Скандалы Паралимпийских игр

Организаторам Игр в Париже надо быть настороже.

Паралимпийские игры и паралимпийский спорт в целом очень важны, поскольку позволяют соревноваться на высшем уровне людям с ограниченными возможностями. Однако и здесь, увы, есть места для злоупотреблений и мошенничества, причем весьма циничного. И тому есть немало подтверждений.

Мошенничество ради медалей

Тему мошенничества в паралимпийском спорте еще в прошлом десятилетии подняла баронесса Танни Грей-Томпсон, завоевавшая в соревнованиях на колясках 16 медалей (11 золотых, четыре серебряные и одну бронзовую) на пяти Паралимпийских играх. Вместе с пловчихой Джессикой Лонг британка выразила обеспокоенность по поводу того, что спортсмены-паралимпийцы ради наград в 2016 году специально исказили свои классификации. Понятно, что намеренное искажение информации о своей инвалидности потенциально может дать спортсмену конкурентное преимущество.

Однако тогда, как пишет издание Mirror, опасения Грей-Томпсон были проигнорированы Международным паралимпийским комитетом. В МПК в 2017 году назвали свою систему классификации надежной. Но в итоге надежность все же точно оказалась неполной. В 2021 году в Токио метатель диска из Индии Винод Кумар был дисквалифицирован на два года после того, как было обнаружено, что он намеренно искажал свои способности во время Игр в Токио. Сперва после бронзы Кумара появились подозрения, а затем по результатам расследования выяснилось — индийский легкоатлет намеренно ввел в заблуждение медицинскую комиссию, чтобы скрыть свои реальные физические возможности и попасть в соревновательную категорию F52. В ней участвуют спортсмены с мышечными нарушениями и ограниченным диапазоном движений, связанным с ампутацией конечностей и различиями в длине ног. У Кумара же диапазон движений был, скажем так, не слишком ограничен. Как следствие, он был лишен награды и дисквалифицирован на два года.

Все пытаются обмануть всех?

Еще более вопиющий случай произошел на Играх 2000 года в Сиднее в баскетбольном турнире с участием спортсменов с интеллектуальными нарушениями. То есть баскетболистов, чей ай-кью не превышал 75. Но вскоре, после уверенной победы сборной Испании (в финале, кстати, над сборной России со счетом 87:63), выяснилось, что только двое из 12 игроков испанской сборной действительно имели инвалидность, остальные были здоровыми и просто притворялись. Причем делали это, скажем так, спустя рукава, потому что никаких серьезных проверок их интеллекта никто не проводил.

«Паралимпийские игры — это соревнования, на которых все пытаются всех обмануть», — заявил тогда один из игроков Карлос Рибагорда, который был также и журналистом и утверждал, что «внедрился» в сборную ради проверки и разоблачения такого рода схем.

Кроме того, Рибагорда заявил, что фейковые паралимпийцы выступали за Испанию также в настольном теннисе, легкой атлетике и плавании. По его сведениям, пять медалей на тех Играх Испания заработала нечестным путем. Впрочем, в мотивы Карлоса верили не все, ведь он рассказал обо всем только по прошествии нескольких недель после Паралимпиады, когда уже получил премиальные в размере 150 тысяч евро, а журнал Gigantes del Basket написал о подозрительном характере испанского чемпионства.

Как бы то ни было, именно Рибагорда рассказал подробности. Но суд над главным обвиняемым — вице-президентом Международного паралимпийского комитета Фернандо Мартином Висенте — состоялся только в 2013-м. Висенте, хотя он все отрицал, признали виновным, но приговорили только к сравнительно небольшому штрафу.

Карлос Рибагорда.

Кстати, после этого скандала из программы Паралимпийских игр были исключены все виды с участием спортсменов с интеллектуальными нарушениями на два ближайших олимпийских цикла. Запрет сняли только в 2012 году на Паралимпиаде в Лондоне, поскольку в МПК заверили в наличии современных методов тестирования. При этом именно эту баскетбольную дисциплину в программу не вернули до сих пор.

Не обошлось у параатлетов и без допинга. Самый яркий случай приключился с немецким лыжником Томасом Элснером, который в результате аварии на мотоцикле в 1991 году остался с парализованной левой рукой. Томас стал звездой паралимпийского спорта — выиграл пять золотых медалей на Играх 1994 и 1998 годов, но после двух побед в 2002 году провалил тест на стероиды и был дисквалифицирован, хотя сам лыжник считал себя невиновным. В 2006-м он вернулся на Паралимпиаду и выиграл бронзу в Турине, но его репутация все равно осталась запятнанной.