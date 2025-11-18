Скандал с российскими стрелками: СМИ подозревают, что их не пустили на Сурдлимпиаду из-за наличия оружия
Российских стрелков, имеющих нарушения слуха, не допустили до участия в Сурдлимпийских играх в Токио. Как утверждают ТАСС и РБК, организаторы объяснили это решение «соображениями безопасности», поскольку у спортсменов «на руках есть оружие». При этом россияне были допущены в нейтральном статусе в более чем десяти других видах программы, а российские стрелки в нейтральном статусе давно участвуют в международных стартах в разных уголках мира.
Объяснение организаторов
О недопуске стало известно на старте летних Сурдлимпийских игр, которые начались в Токио 15 ноября. Допуск на эти соревнования в каждом виде спорта определялся индивидуально, хотя квоты в стрелковом спорте не были выделены нашей сборной изначально. Как говорится на сайте Сурдлимпийского комитета России, нейтральным глухим спортсменам в соответствии с рекомендациями МОК изначально закрыли командные дисциплины, а в индивидуальных видах спорта решение о допуске принимала каждая конкретная федерация.
«К допуску в каждом виде спорта подходят индивидуально. Например, недопуск к турниру по стрелковым видам спорта нам объяснили соображениями безопасности, так как у спортсменов на руках есть оружие», — цитирует ТАСС слова неназванного представителя российского комитета.
Таким образом, стрелки из России не смогли выступить на главном турнире четырехлетия в своей дисциплине, так как для участия в соревнованиях им необходимо то самое оружие, которое и стало формальной причиной отстранения. Во всяком случае, такую версию излагает ТАСС.
Выступают без флага, но с оружием
Парадокс ситуации в том, что российские спортсмены были допущены к Играм в Японии в нейтральном статусе. Они получили право выступить в личных соревнованиях по бадминтону, велоспорту, борьбе, дзюдо, легкой атлетике, плаванию и другим видам спорта. Но не все: тот же собеседник рассказал ТАСС, что в турнире по спортивному ориентированию россиян не будет, так как организаторы опирались на решение Международной федерации спортивного ориентирования.
Непреодолимым барьером для организаторов стало и наличие у стрелков специализированного спортивного оружия, необходимого для их дисциплины. Возможно, здесь речь идет о нюансах, связанных не со спортивными решениями, а с японскими таможенными правилами. Точно установить этот момент пока не представляется возможным, поскольку отсутствуют официальные комментарии российского и международного сурдлимпийских комитетов, а также Международной федерации спортивной стрельбы.
Как бы то ни было, наши спортсмены с нарушениями слуха лишены шанса побороться за медали Сурдлимпиады. Для них четырехлетний цикл подготовки завершился не на огневом рубеже, а за бюрократическим столом, где их профессиональный инвентарь мог быть расценен как угроза безопасности.
Возвращение после пропущенной Сурдлимпиады
Недопуск стрелков стал особенно болезненным на фоне недавнего возвращения российской сборной на международную арену. В марте 2022 года Международный комитет спорта глухих (МКСГ) отстранил россиян от всех соревнований под своей эгидой, из-за чего команда в 2022 году пропустила Игры в Бразилии.
Лишь 17 сентября 2025 года Сурдлимпийский комитет России получил подтверждение МКСГ о долгожданном допуске спортсменов к соревнованиям в Токио. Теперь же выясняется, что возвращение оказалось не для всех.
В общей сложности в Токио разыграют 212 комплектов наград в 21 виде спорта. В Играх, которые завершатся 26 ноября, примут участие около 3 тысяч спортсменов более чем из 70 стран мира.