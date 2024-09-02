Российский паралимпиец упал из-за столкновения с польским гидом. Из-за этого он не финишировал

Российская сторона подала протест.

Российский спортсмен Федор Рудаков не смог завершить предварительный забег на 1500 метров на Паралимпийских играх в Париже из-за падения. Атлет выступает в категории Т11 для слабовидящих, на дистанции бегуны передвигаются с гидами. Рудаков упал как раз после контакта с польским сопровождающим, который находился позади его.

Рудаков обогнал польского спортсмена Александра Коссаковски, вскоре после чего его гид Кшиштоф Василевски наступил на пятку россиянина. Федор упал и не смог продолжить забег, а пара из Польши пришла к финишу третьей. Российская команда подала протест на результат забега. Финал состоится 3 сентября.

«Обидно, грустно, но это спорт, легкая атлетика, — отреагировал на падение Рудаков. — Мы обошли соперника, там образовалась прореха. Мы начали вставать между соперниками, чтобы занять более выгодную позицию. Я помню удар в спину и толчок, затем я уже упал. Не знаю, получится ли удовлетворить протест, вряд ли».

Ранее похожий эпизод с Рудаковым произошел в забеге на 5000 метров, который состоялся 30 августа. Россиянин участвовал в финале, но вновь не смог завершить состязания из-за падения за три круга до окончания. Тогда сам Федор наступил на ногу бегущего спереди соперника, а вину за произошедшее на себя взял его гид Андрей Сафронов. «Не усмотрел, не направил в нужном направлении, моя ошибка», — сказал Сафронов.

«У нас только третий старт вместе, — объяснил «Матчу» после первого падения Рудаков. — Проблема с «лидерами» очень большая, нужно тренироваться и работать в течение года, чтобы хорошо друг друга понимать. В нашем случае за две недели сбора очень тяжело притереться».

30-летний россиянин участвует на второй Паралимпиаде в карьере. В Токио он выиграл бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в категории Т11. В этом году он завоевал бронзу чемпионата мира, а в 2019-м взял серебро. В 2021-м он стал чемпионом Европы в этой дисциплине.

Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. В соревнованиях участвуют 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.