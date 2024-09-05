«Ласково говорят: «Здравствуйте». Украинцы жалуются на поведение россиян на Паралимпиаде

Странные слова главы Национального комитета спорта инвалидов Украины.

Кто обвиняет россиян

Глава Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич заявил, что атлеты из России пытаются провоцировать украинцев на Паралимпийских играх в Париже. Он отметил, что находящиеся в нейтральном статусе спортсмены общаются с ними двумя способами.

«Первый вариант — провокационно-хамоватый: идти рядом с нашим спортсменом и что-то говорить о «хохлах». Что-то такое, — сказал Сушкевич в эфире канала «Мы — Украина». — Я об этом говорил президенту Международного паралимпийского комитета, что они доиграются, что вы, пожалуйста, сделайте замечания, потому что будет беда. Я об этом заявил. Официально встретился и сказал об этом.



Другой вариант — провокационный. Когда они показательно «ласково» говорят, например, «здравствуйте». Что-то вроде такого. Оба варианта мерзкие и вызывают однозначную реакцию у наших спортсменов».

Чиновник в своей речи также подчеркнул, что для украинцев главное — «не повестись на провокацию, потому что последует дисквалификация атлета».

«Я знаю эти варианты, потому что так поступали в прошлые годы субъекты паралимпийского спорта России, — продолжил Сушкевич. — Они потом делают невинный вид, выставляют провоцирующих людей виновными в чем-то».

Артем Калашян, Игорь Цветов и Дмитрий Сафронов. Фото Reuters

Как себя ведут сами украинцы

Сушкевич не предоставил доказательств того, что россияне действительно серьезно провоцируют украинцев на Паралимпиаде, здороваясь с ними при встрече. А вот сами желто-синие в Париже уже неоднократно публично отличались странным поведением в отношении наших и белорусских атлетов.

В частности, бегун из Николаева Игорь Цветов, обошедший россиян Артема Калашяна и Дмитрия Сафронова на дистанции 100 метров, сказал после состязаний: «Этот забег был принципиальным, ведь позиция Украины неизменна — только победа, только вперед, — цитирует паралимпийского чемпиона «Общественный Спорт». — Пусть они (россияне. — Прим. «СЭ») знают, где их место. Мы доказали, где они должны находиться. Мы сильны, непобедимы и будем работать только ради победы».

Помимо этого, украинец Александр Литвиненко, выигравший бронзу на соревнованиях по прыжкам в длину, назвал «недоразумением» олимпийского чемпиона и обладателя мирового рекорда в этой дисциплине — россиянина Евгения Торсунова:

«Немножко скребет на душе, потому что я проиграл этому недоразумению, — сказал Литвиненко «Общественному Спорту». — Поэтому я имею обиду, не на кого-то, а на себя. Февраль — март я не мог тренироваться, а они тренировались спокойно, веселятся, улыбаются. Они не «нейтральные».

Литвиненко отказался делать совместное фото с Торсуновым во время награждения. Аналогично поступили украинцы Илья Яременко и Алексей Вирченко — они отказались фотографироваться с белорусским пловцом Игорем Бокием, 21-кратным паралимпийским чемпионом.

Паралимпиада в Париже проходит с 28 августа по 8 сентября. 88 спортсменов из России выступают на Играх в нейтральном статусе. К 5 сентября они завоевали 48 медалей: 13 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых.