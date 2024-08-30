Украинцы снова устроили политический демарш на Паралимпиаде. Им позволено все?

Бывший житель Мариуполя Александр Комаров уступил на дистанции Кириллу Пульверу из Самары и проигнорировал россиянина во время совместного фото.

В медальный первый день Паралимпиады в Париже российские спортсмены завоевали три медали в соревнованиях пловцов. Серебро получили Владимир Даниленко (класс S2) на дистанции 100 метров на спине, Кирилл Пульвер (S5) на 200 метров вольным стилем, а Валерия Шабалина (S14) стала бронзовым призером на 100 метров баттерфляем. Увы, праздничное настроение оказалось омрачено новой политической акцией украинцев — на сей раз в исполнении Александра Комарова, который стал третьим в финале на 200 метров кролем и затем показательно отъехал на коляске от Кирилла Пульвера во время совместного фото призеров. Скорее всего, это не последний демарш на этих Играх представителей Украины, которым рекомендовано всячески избегать россиян, несмотря на нейтральный статус нашей команды и неуместность политических разборок в инваспорте.

Плавание вылечило меня от хандры

Самарец Кирилл Пульвер в Париже был очень близок к золоту, лидировал в финальном заплыве, но в итоге уступил итальянцу Франческо Боччардо. После церемонии награждения на пьедестале чемпион и серебряный призер сделали традиционную совместную фотографию, а вот участник четырех Паралимпиад Александр Комаров устроил политический демарш. Украинский спортсмен все равно попал в кадр, но показательно дистанцировался от Пульвера, явно намереваясь унизить россиянина. Представители Украины уже несколько лет систематически нарушают правила фейр-плей, отказываясь приветствовать соперников из России — якобы для того, чтобы «избежать провокаций».

Александр Комаров до 2022 года жил в Мариуполе, откуда уехал еще до того, как контроль над городом перешел к России. В интервью спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата уверял, что дом его родителей после эвакуации семьи разрушен в результате боевых действий. Для 36-летнего пловца Паралимпиада-2024 стала четвертой в карьере. В Лондоне-2012 украинец медалей не завоевал, а вот в Рио-2016 Александр стал паралимпийским чемпионом в эстафете 4х100 метров вольным стилем и завоевал личную бронзу на стометровке вольным стилем. В Токио-2020 он снова завершил выступления без медалей, но в 2023-м стал чемпионом мира на стометровке, а в этом году завоевал три титула на чемпионате Европы (в том числе в соперничестве с Пульвером).

21-летний Кирилл Пульвер пропустил Игры в Токио из-за того, что на фоне пандемии не успел пройти квалификационный отбор. В этом году на ЧЕ в Португалии самарский спортсмен завоевал четыре медали на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилем и 50 метров на спине. «Серьезным плаванием я начал заниматься отчасти случайно, — рассказывал Кирилл в интервью изданию «СпортКоманда63». — До 12 лет плавал с отцом на Волге в качестве восстановительных процедур. Все-таки моя болезнь с рождения довольно серьезная — липома спинного мозга с целым букетом других сопутствующих болячек. Первая группа инвалидности. Было отчего загрустить. Но именно плавание и вылечило меня от хандры».

Кирилл Пульвер. Фото Reuters

Каждому свое

Россию на Паралимпиаде-2024 представляют 88 спортсменов в пяти видах спорта, в том числе 32 участника турнира по плаванию. При этом пловцу Андрею Граничке и представительнице настольного тенниса Виктории Сафоновой не выдали французские визы из-за того, что в их российском паспорте местом рождения названы Крым и Севастополь. Все наши соотечественники из-за политических санкций выступают в Париже без флага и были лишены возможности пройти своей колонной на церемонии открытия Игр, которая состоялась 28 августа.

Украину на Паралимпиаде-2024 представляют 140 спортсменов, они соревнуются в 17 из 22 видов программы — это рекорд в истории украинского спорта. Наибольшее количество паралимпийцев этой страны представлено в плавании (37), еще 28 параспортсменов выступят в легкой атлетике. Это практически гарантирует инциденты между россиянами и украинцами на церемониях награждения в Париже. Ведь еще в апреле этого года были опубликованы рекомендации спортсменам из сборной Украины, в которых запрещаются любые контакты с представителями России и Белоруссии, участие в совместных пресс-конференциях, общение с российскими и белорусскими СМИ, реакция в соцсетях на публикации представителей этих стран.

Украинские паралимпийцы устраивают антироссийские акции с 2014 года. Во время Паралимпиады в Сочи вся команда Украины выражала свой протест в отношении событий в Крыму, демонстративно закрывая медали рукой во время звучания украинского гимна на церемонии награждения. Кроме того, на открытие Паралимпиады-2014 вышел лишь один украинский спортсмен, а не вся команда. То же самое произошло через год — на церемонии открытии Сурдлимпиады в Ханты-Мансийске на параде спортсменов сборную Украины представлял только знаменосец. На Паралимпиаде в Токио украинский паралимпиец Игорь Цветов отказался фотографироваться на подиуме с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном. Спортсмен из Одессы прокомментировал свой демарш так: «Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам, а кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое». При этом буквально за месяц до Игр Цветов позировал вместе с теми же самыми соперниками на соревнованиях в Польше.