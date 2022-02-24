Паралимпийская сборная России на Играх-2022 в Пекине. В каких дисциплинах участвует наша команда

С 4 по 13 марта пройдут зимние Паралимпийские игры-2022 в Пекине

Сборная ПКР с 4 по 13 марта будет выступать на зимних Играх в Китае.

Состав паралимпийской сборной России на Игры-2022 в Пекине: классификация спортсменов

На зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине (Китай) выступит 71 спортсмен из состава сборной России. Атлеты примут участие во всех видах спорта, которые входят в программу Игр-2022. Российские паралимпийцы поборются за 61 комплект медалей из 78 возможных — в горнолыжном спорте, лыжных гонках, биатлоне, сноуборде, следж-хоккее и керлинге на колясках. В общей сложности на Паралимпийских играх-2022 выступят 736 спортсменов из 50 стран мира.

В горнолыжном спорте, сноуборде, биатлоне и лыжных гонках спортсмены делятся на следующие классификации:

Слабовидящие — спортсмены выступают с «гидом», который вместе с атлетом находится на трассе (впереди него) и дает ему голосовые команды через гарнитуру.

Стоячие — а) спортсмены с поражением верхней части тела выступают в традиционном снаряжении; б) атлеты с поражениями нижней части тела используют специальные стабилизаторы, одну/две лыжи для сохранения баланса.

Сидячие — спортсмены используют специальную монолыжу, которая оснащена креслом с фиксирующими креплениями и ремнями.

Горнолыжный спорт

В соревнованиях по горнолыжному спорту выступят 11 спортсменов сборной России. В том числе трехкратный паралимпийский чемпион Алексей Бугаев. На его счету также три серебра и одна бронза Игр.

Спортсмены будут соревноваться в пяти дисциплинах:

· скоростной спуск

· супергигант, стоя

· суперкомбинация

· гигантский слалом

· слалом

При этом каждая делится на два класса — для лиц с нарушением зрения и стоя.

Состав сборной России (горнолыжный спорт): Александр Алябьев, Алексей Бугаев, Иван Васильев, Варвара Ворончихина, Евгений Героев, Дарья Ищенко, Алексей Микушин, Валерий Редкозубов, Таисья Форьяш, Иван Францев, Анастасия Хорошева.

Керлинг на колясках

В турнире по керлингу на колясках от сборной России выступит смешанная команда из мужчин и женщин. В команде — четыре человека + один запасной. Впервые соревнования по этому виду спорта прошли на Паралимпиаде в Турине (Италия) в 2006 году.

Состав сборной России (керлинг на колясках): Ольга Беляк, Виталий Данилов, Константин Курохтин, Андрей Мещеряков, Дарья Щукина.

Следж-хоккей

В турнире по следж-хоккею принимают участие мужчины с физическими ограничениями в нижней части тела. Спортсмены располагаются в санях, которые оснащены двумя лезвиями, между которыми проскальзывает шайба. Игроки с помощью двух палочек с шипами отталкиваются от льда, а также используют клюшку для владения или броска шайбы.

Сборная России по следж-хоккею сыграет на Паралимпиаде-2022 в Пекине в групповом турнире с Кореей, Канадой и США. На чемпионате мира-2021 российские спортсмены завоевали бронзовые медали.

Состав сборной России (следж-хоккей): Василий Варлаков, Илья Волков, Михаил Ворончихин, Дмитрий Галкин, Андрей Касаткин, Иван Кузнецов, Максим Кузьминых, Дмитрий Лисов, Михаил Мячин, Евгений Петров, Илья Попов, Владимир Рычков, Николай Терентьев, Айрат Хамзин, Константин Шихов, Денис Ярцев, Станислав Барыкин.

Сноуборд

Соревнования по сноуборду на Паралимпиаде проводят среди спортсменов с физическими ограничениями: поражениями позвоночника, церебральным параличом, ампутацией или нарушением зрения. Судьи оценивают выступления атлетов, учитывая ограничения людей. В состав сборной России по сноуборду вошел 50-летний Вячеслав Латышев.

На Паралимпийских играх сноубордисты выступают в следующих классификациях в зависимости от их ограничений:

· стоячие

· сидячие

· слабовидящие

Состав сборной России (сноуборд): Александр Ахмадулин, Вячеслав Латышев, Алексей Петров, Всеволод Щеглов, Михаил Слинкин, Евгений Слепов.

Биатлон и лыжные гонки

В 1976 году биатлон и лыжные гонки вошли в программу зимних Паралимпийских игр. Атлеты преодолевают дистанции на 6, 10 и 12,5 километра. В составе сборной России в Пекине выступит трехкратный паралимпийский чемпион Николай Полухин. На счету 39-летнего спортсмена также семь наград других достоинств. ПКР в Китае также представит биатлонистка и лыжница Екатерина Румянцева. Ранее девушка завоевала три золотые и две серебряные медали ОИ-2018 в Пхенчхане.

Биатлонисты и лыжники выступают на Играх в следующих классах:

· стоячие

· сидячие

· слабовидящие

Сборная России (биатлон и лыжные гонки): Акжана Абдикаримова, Александр Артемов, Анастасия Багиян, Ксения Бережная, Эдуард Березин, Руслан Богачев, Данила Бритик, Алексей Быченок, Марина Галицына, Иван Голубков, Дмитрий Горшков, Ирина Гуляева, Александр Давидович, Даниил Ефремов, Андре Жуков, Марта Зайнуллина, Алексей Иванов, Мария Иовлева, Иван Кодлозеров, Олег Колодийчук, Наталья Кочерова, Владислав Лекомцев, Виталий Малышев, Рушан Миннегулов, Юлия Михеева, Анна Панферова, Максим Пирогов, Никита Поваров, Антон Подзоров, Николай Полухин, Олег Пономарёв, Александр Проньков, Екатерина Разумная, Андрей Романов, Екатерина Румянцева, Сергей Синякин, Юлия Смирнова, Роман Тарасов, Маргарита Терещенкова, Владимир Удальцов, Владимир Хайруллин, Вера Хлызова, Иван Цаплин, Илья Черепанов, Евгений Чёрный, Станислав Чохлаев, Илья Широков, Наталья Якимова.

*общее количество спортсменов превышает заявленное количество 71 человек — участников Паралимпиады-2022 с учетом запасных.