Бегунья просила отрезать ей ногу, чтобы принять участие в Паралимпиаде

Безумная история в британской легкой атлетике.

Изматывающие ежедневные тренировки, чудовищные физические нагрузки, ограничения в питании, минимум свободного времени — и все это ради нескольких минут или секунд на Олимпиаде или на Паралимпиаде. Но порой спортсмены готовы жертвовать действительно всем. Так, несколько лет назад мир шокировала британская бегунья Даниэль Брэдшоу, заявившая, что хочет ампутировать ногу ради участия в Паралимпиаде. Но давайте отмотаем немного назад.

Проснувшийся талант

Даниэль Брэдшоу родилась в 1999 году в Великобритании. Врачи с самого раннего детства диагностировали у нее дисплазию обоих тазобедренных суставов. То есть происходило неправильное развитие всех структур сустава. За первые 11 лет жизни маленькая девочка перенесла более 10 хирургических операций. Но они нисколько не стесняли ее в обычных детских играх.

«Я помню, как у нее была нога в гипсе после операции и я поймал ее на батуте на заднем дворе. Ее было не остановить», — вспоминал Даррен Куигли, отчим Даниэль, в интервью Daily Mail.

Тем не менее в 11-летнем возрасте одна нога полностью перестала функционировать.

«Каждая операция или неудача были для нее разочарованием. Даниэль просто хотела вскочить со стула и убежать, делать то, что делали все остальные», — отмечал отчим девочки.

В связи с этим врачи приняли решение полностью ампутировать ногу. Сначала Даниэль пользовалась инвалидным креслом, но со временем для нее был сделан протез, и она смогла самостоятельно ходить. Причем Даниэль начала не просто ходить — она начала бегать, хотя раньше не испытывала особой любви к спорту.

Даниэль Брэдшоу.

Слова «нет» для нее не существует

В следующие четыре года спринтерский бег стал огромной частью жизни Даниэль. Она участвовала в соревнованиях внутри страны, выигрывала медали, в том числе серебро и золото на чемпионате Великобритании по легкой атлетике, и в один момент всерьез задумалась о том, чтобы стать профессиональным спортсменом и принять участие в Паралимпиаде. Но постоянные тренировки оказали не лучшее воздействие на вторую ногу девушки. Регулярные нагрузки привели к тому, что во время бега она начала чувствовать невыносимую боль: у нее деформировались пальцы и повредились сухожилия.

«Мы всегда думали, что ее левая нога была в хорошем состоянии, и это было так, пока за последние два года на нее не оказывалось такой большой нагрузки. Даниэль совершает ежедневные процедуры, носит наколенники и даже имеет пластинку под коленом, которая поддерживает ее, но это все очень замедляет Даниэль во время бега. Моя дочь просто хочет бегать и не позволит ничему удержать ее», — отмечал отчим Даниэль Даррен Куигли в интервью с корреспондентами Daily Mail.

Девушка не нашла лучшего выхода, чем попросить врачей ампутировать ей и вторую ногу.

«Слова «нет» не существует в ее словарном запасе. Даниэль уже сказала врачам, что если те откажутся удалять ей здоровую ногу, то она обратится в другую больницу», — прокомментировал желание девушки ее приемный отец.

Спортсмены или киборги?

Идею о двух протезах Брэдшоу позаимствовала у своего кумира Оскара Писториуса, южноафриканского бегуна с двумя протезами ниже колена. С которым, к слову, уже успела встретиться. В общем, в своем намерении ампутировать левую ногу Даниэль готова идти до конца.

«Ампутация помогла мне попасть в мир спорта, открыла мне многое из того, что было недоступно раньше. Я хочу добиться успеха в спорте и привлечь внимание инвалидов к паралимпизму», — заявила Даниэль.

Конечно, после этого врачи и все окружающие схватились за голову. И дружно отговорили девушку расставаться со здоровой ногой. После этого тяга юной спортсменки к бегу постепенно утихла. Тем не менее эта история породила ряд вопросов. Во-первых, не слишком ли сильна мотивация в паралимпийском спорте, если ради побед атлеты готовы ухудшать самое дорогое, что у них есть, — здоровье? А во-вторых, не настал ли тот день, когда протезы стали лучше человеческих конечностей, что в перспективе грозит превращением спортсменов в киборгов?