33 страны западного лагеря требуют снова отстранить российских паралимпийцев. Среди них нет США и Болгарии

Антироссийская коалиция в мировом спорте сокращается, но пока очень медленно.

Министры спорта из 33 стран западного лагеря подписали заявление, осуждающее возвращение российских паралимпийцев на мировую арену. Речь о решении Международного паралимпийского комитета (IPC) не продлевать санкции в отношении нашей страны, которое было принято в сентябре. В том, что восстановление россиян, да еще под своим флагом, будут жестко критиковать недружественные государства, сомнений в общем-то не было. Так что здесь интерес в основном представляет численность «оппонентов». Напомню, что перед Олимпиадой-2024 коалиция, требовавшая недопуска России на Игры в Париж, поначалу составляла 36 стран. Потом «отвалилась» Словакия, а сейчас из списка недовольных исчезли США и Мальта.

Коалиция, к сожалению, жива

Пресловутая коалиция министров спорта стран — союзников Украины была создана в 2022 году и безапелляционно давила на МОК в вопросе допуска олимпийцев из России на Игры в Париже. Дошло до того, что «обеспокоенные страны» угрожали бойкотом в случае появления на Олимпиаде наших граждан даже в нейтральном статусе. Такая агрессивная позиция вызвала жесткую отповедь спортивных чиновников, которые обвинили правительства западных стран в посягательстве на автономию спорта. В итоге, как мы знаем, идея с бойкотом провалилась. Но коалиция во многом добилась желаемого — в столице Франции летом прошлого года выступили всего 15 спортсменов из России, которые сумели завоевать всего одну медаль.

Сейчас министры всячески подчеркивают, что не покушаются на автономию спортивных организаций. Но при этом они «серьезно обеспокоены» из-за снятия санкций с России и Белоруссии по линии IPC в условиях, когда, по их мнению, «нарушения Олимпийской хартии сохраняются». Западные страны считают, что позиция паралимпийской организации идет вразрез с политикой МОК и «отдельных международных федераций», которые сохранили большую часть антироссийских санкций. «Мы призываем IPC разъяснить, что будет означать его решение для паралимпийских спортивных мероприятий после Игр-2026, в том числе для территорий под юрисдикцией Паралимпийского комитета Украины, которые в настоящее время контролирует Россия», — говорится в заявлении.

На самом деле очередной антироссийский демарш в спортивной политике вряд ли будет иметь большие последствия, поскольку снятие санкций пока мало чего дало российским паралимпийцам. Зимние международные федерации, которые контролируют и спорт для лиц с ОВЗ, продолжают блокировать выступление наших атлетов, в том числе в нейтральном статусе. В результате ближайшую Паралимпиаду мы, видимо, снова пропустим. Хотя глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков и продолжает верить, что организаторы выдадут нам несколько специальных приглашений в Милан-2026. С учетом того, что среди подписантов «письма 33» есть Италия, в такой поворот, если честно, верится с большим трудом.

Павел Рожков. Фото Global Look Press

Кто за, а кто против

Главное в заявлении с осуждением решения IPC — это подтверждение факта, что антироссийская коалиция в спорте, несмотря на всю геополитическую турбулентность, не развалилась и продолжает свою подрывную деятельность. Все страны — подписанты нового письма по-прежнему блокируют нормальное возвращение России на мировую спортивную арену. И нашим спортивным дипломатам хорошо бы четко представлять, кто именно является нашими непримиримыми оппонентами. Помимо Украины, это 23 страны Евросоюза, а также Великобритания, Норвегия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Исландия и Лихтенштейн. Самым заметным является отсутствие в этом списке США. Авторы петиции объясняют это тем, что в Штатах нет должности министра спорта. Но при прежней администрации Белого дома это не мешало ставить подпись под антироссийскими пасквилями помощнику Госсекретаря по вопросам образования и культурных связей.

Очевидно, что участие или неучастие страны в кампании по «отмене России в спорте» определяется исключительно взглядами находящихся у власти политиков. Дональд Трамп сейчас поддерживает далеко не все антироссийские инициативы, и очевидно, что «спортивная блокада» не входит в список приоритетов президента США. Венгрия не поддерживала жесткие меры в сфере спорта с самого начала (и, как известно, заблокировала санкции против ОКР и наших футбольных клубов). Словакия после прихода к власти Роберта Фицо и его сторонников тоже вышла из проукраинской коалиции. Возможно, то же самое в ближайшее время произойдет с Чехией. По крайней мере, нового лидера парламентского большинства Андрея Бабиша многие называют «чешским Трампом». И формировать новое правительство будет именно он.

Не совсем понятно, чем вызвано исчезновение из актуального антироссийского списка Мальты. Министр образования и спорта Клифтон Грима, подписывавший прежние петиции, остается на своем посту, и никаких заметных сдвигов в подходе мальтийского правительства к «русскому вопросу» вроде бы не произошло. Возможно, нынешняя ситуация вызвана техническим моментом. Тем не менее список «отказников» для нас тоже важен. Например, то, что в коалицию по принципиальным соображениям не входит Болгария (несмотря на антироссийскую риторику своего правительства), а также практически все кандидаты на вступление в ЕС — Молдавия, Албания, Турция, Грузия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Сербия и Черногория.

Именно на эти страны, помимо союзников из БРИКС и государств Глобального Юга, мы, видимо и должны опираться, продвигая наши интересы в мире спорта. Достаточно ли у них влияния, чтобы отменить санкции хотя бы к Олимпиаде-2028? Ответить на этот вопрос пока тяжело, несмотря на оптимизм наших чиновников. Все-таки среди подписантов «письма 33» минимум пять стран, обладающих значительным влиянием в олимпийском движении: Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония. Также удивительна позиция Испании, которая на официальном уровне требует отстранения Израиля, ссылаясь на «российский прецедент», но на фоне провала своих инициатив все равно не желает возвращения России. В общем, пока процесс восстановления в спортивном мире идет не просто, но ситуация хотя бы не ухудшается и даже медленно решается в нашу пользу — и это не может не радовать.