Второй в мире человек по росту не может спать в паралимпийской деревне. Гигант не помещается в кровать

Иранец — самый высокий спортсмен в истории Паралимпиад.

Мортеза Мехрзад Селакьяни — самый высокий спортсмен в истории Паралимпиад: на данный момент он второй по росту человек в мире (247 сантиметров), выше него только турецкий фермер Султан Кесен (251 сантиметр). Игрок сборной Ирана по волейболу сидя не помещается в кровати паралимпийской деревни, из-за чего спит на полу.

О неудобствах иранского спортсмена рассказал главный тренер команды Хади Резаигаркани: Мехрзад не получил индивидуальную кровать, как это было на прошлых Играх в Токио, из-за чего спит на полу. «У него нет специальной кровати, но у него в голове самая главная цель. Для него неважно, будет ли он спать на полу или не будет есть. В любом случае, у него есть намерение стать чемпионом», — высказался Резаигаркани.

Рост Мехрзада — 247 сантиметров, что делает его самым высоким спортсменом в истории Паралимпиад. Гигантизм вызван акромегалией — заболеванием, при котором вырабатывается слишком большое количество гормона роста. Также оно спровоцировало изменения в структуре костей лица иранца.

На Паралимпийских играх он выступает из-за травмы, полученной в 16-летнем возрасте. Мехрзад упал с велосипеда и сломал кости таза, после чего его правая нога перестала расти и со временем на 15 сантиметров отстала от левой. Повреждение и болезнь вызвали серьезную депрессию, из которой он вышел благодаря параволейболу. Сейчас он является двукратным паралимпийским чемпионом и идет еще к одной награде.

Мортеза Мехрзад (№2) в составе сборной. Фото Global Look Press

«Из-за недуга я был в очень серьезной депрессии, — делился Мехрзад. — Я жил как в тюрьме и пять лет боялся выйти на улицу из-за своего внешнего вида. У меня не было друзей, и волейбол сидя спас мою жизнь, он изменил мою жизнь. Я даже представить себе не мог такое будущее.

Этот вид спорта — настоящее чудо, которое произошло со мной в жизни. Раньше люди смотрели на меня с ужасом, а теперь хотят сфотографироваться и рады меня видеть. Я был застенчивым и не очень разговорчивым, поначалу боялся говорить, но товарищи по команде относились ко мне очень хорошо. Инвалидам не следует бояться спорта. Он помогает адаптироваться в жизни».

Сборная Ирана — фаворит паралимпийского мужского турнира по волейболу сидя. Команда выиграла семь из девяти турниров по волейболу сидя с момента дебюта на Паралимпийских играх в 1988 году. 36-летний Мортеза Мехрзад завоевал золото на двух последних чемпионатах мира, а также на Паралимпиадах в 2016-м и 2021-м.

На предыдущих Играх в Токио сборная Ирана в финале обыграла команду Олимпийского комитета России со счетом 3:1: Мехрзад тогда набрал 28 из 94 очков своей сборной. По итогам двух туров группового этапа персидская сборная возглавляет свой квартет. Финальный матч состоится 6 сентября.