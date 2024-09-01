Фекальные бактерии всплыли в Сене и на Паралимпиаде. В Париже снова проблемы с триатлоном

Река опять стала опасной для плавания, несмотря на утверждения мэра французской столицы.

Олимпийские игры в Париже завершились, но обсуждение плохого качества воды в Сене продолжается. Что и понятно, ведь в рамках Паралимпиады 1 и 2 сентября свои заплывы в этой реке должны были провести паратриатлонисты. Вот только все воскресные мероприятия теперь перенесены из-за ухудшения качества воды в связи с погодными условиями. То есть Сена опять раскапризничалась, ставя организаторов и французских политиков в очень неловкое положение.

Достижение или провал?

Тема все еще непригодной для плавания Сены, на очистку которой потратили около 1,4 миллиарда евро, регулярно, простите за каламбур, всплывала во время Олимпиады. Что и понятно — триатлеты и пловцы в открытой воде вслух сомневались в безопасности соревнований. А сами состязания и тестовые заплывы переносились на другие дни после проб воды. Однако в итоге все состязания провели, пусть без заболевших после них не обошлось.

В частности, показательным можно назвать случай с бельгийской триатлонисткой Клэр Мишель, которой стало плохо сразу после личных соревнований, где она финишировала 38-й. Как сообщило бельгийское издание Nieuwsblad, Мишель на несколько дней попала в больницу, а в ее организме нашли штамм E. Coli — кишечную палочку. В итоге, кстати, сборной Бельгии пришлось сняться со смешанной эстафеты. Не повезло и швейцарцам, хотя там отравление своих триатлонистов предпочли назвать случайностью.

Как бы то ни было, мэр Парижа Анн Идальго, сама плававшая в Сене перед Олимпиадой, назвала все новости по поводу отравлений после заплывов в реке не соответствующими действительности. «Нет ни одного спортсмена, который бы заболел из-за купания в Сене или который бы снялся с соревнований, потому что поплавал в Сене. Это фейк, это уже было опровергнуто. И национальные олимпийские комитеты уже установили правду», — заявила Идальго в эфире телеканала BFMTV.

Кроме того, она по завершению Олимпийских игр назвала очищение парижской реки событием № 1 для города: «Очевидно, что если бы не было Игр, это было бы очень сложно сделать. И даже с Играми это был непростой масштабный проект. Но ведь Сена была очищена не только для олимпийских соревнований. Очищение реки вносит вклад в очищение морей и океанов и помогает городу адаптироваться к глобальному потеплению».

Вот только при всем уважении к адаптации к глобальному потеплению многие сочли сомнительную очистку Сены провалом, а соревнования в ней позорными, бьющими по имиджу Игр.

Фото Global Look Press

Вода непригодна для соревнований

Понятно, что все познается в сравнении и раньше Сена действительно была еще грязнее. Но и сейчас плавать в ней, похоже, опасно. Что подтверждают специалисты, которые тестируют воду и внимательно следят за уровнем фекальных бактерий — E. coli (кишечной палочки) и энтерококков. И эти уровни во время Паралимпиады отнюдь не кажутся безопасными.

«После встречи, состоявшейся 1 сентября в 3:30 утра с участием представителей Международной федерации триатлона, оргкомитета Paris 2024 и соответствующих французских органов, занимающихся мониторингом состояния Сены и погоды, было принято решение отложить соревнования по паратриатлону, которые должны были состояться 1 сентября. Последние тесты показывают снижение качества воды в реке после дождей в течение последних двух дней. В результате качество воды в месте проведения соревнований в воскресенье 1 сентября не пригодно для плавания и превышает пороговое значение, установленное World Triathlon.

Было решено запланировать все 11 соревнований по паратриатлону на 2 сентября. Это зависит от предстоящих тестов воды, соответствующих установленным пороговым значениям World Triathlon для плавания. Paris 2024 и World Triathlon вновь заявляют, что их приоритетом является здоровье спортсменов и в этих условиях соревнования по паратриатлону не могут состояться сегодня», — гласит официальный пресс-релиз на сайте Международного паралимпийского комитета.

Интересно, что произойдет, если вода в Сене и в ближайшие дни не придет в норму? Или тесты покажут, что все в порядке, а вышедшие на старт паратриатлонисты будут в массовом порядке жаловаться на отравления? Хотя при желании проблемы со здоровьем и у паралимпийцев можно будет вновь назвать совершенно не связанными с заплывами в Сене, а новости на эту тему — фейковыми.