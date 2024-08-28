Двум нашим паралимпийцам отказали в выдаче виз. Все из-за Крыма?

Наша делегация сократилась еще до старта Игр в Париже.

В день открытия Паралимпиады в Париже для нашей команды пришли неприятные новости. Проблемы с визами случились у двух российских спортсменов. Хотя Паралимпийский комитет России попробует оспорить это решение.

Шаг к политизации спорта

О том, что не всех наших спортсменов пускают в Париж, сообщили на сайте ПКР. В своем заявлении организация назвала это решение еще одним шагом к политизации спорта:

«Международный паралимпийский комитет и оргкомитет Игр Париж-2024 не смогли исполнить свои обязательства по обеспечению участия всех нейтральных спортсменов из России в Паралимпийских играх в Париже, которые прошли проверку на нейтральность и выполнили квалификационные требования по допуску к Играм.

Правительство Франции отказало Международному паралимпийскому комитету и оргкомитету Игр в выдаче виз двум спортсменам — гражданам Российской Федерации. Об этом сообщил оргкомитет. Это является недопустимым для страны, которая проводит такие крупные спортивные мероприятия, как Олимпийские и Паралимпийские игры.

Принимающая сторона всегда гарантирует решение визовых вопросов. Возникает вопрос к организаторам — зачем проводить соревнования там, где вы не можете обеспечить всем спортсменам равные возможности прибытия в ту или иную страну.

Мы рассматриваем отказ в выдаче виз спортсменам-паралимпийцам — гражданам Российской Федерации, как еще один шаг к политизации спорта. Особо печально, что это решение касается людей с ограниченными возможностями здоровья, стремящихся к высоким спортивным достижениям.

В настоящее время Паралимпийским комитетом России повторно направлены обращения в Международный паралимпийский комитет и оргкомитет Игр-2024 с просьбой обратиться к правительству Франции для пересмотра принятого решения об отказе в выдаче виз гражданам Российской Федерации», — говорится на сайте ПКР.

Шансов на то, что решение может быть пересмотрено в положительную сторону, очень мало. Даже глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков уже, похоже, не надеется, что команда в Париже будет в изначально планируемом составе, говоря о том, что это для организации большая потеря. Также он сказал, что для недопущенных атлетов ПКР постарается сделать побольше соревнований, чтобы они могли проявить себя.

Виктория Сафонова. Фото vk.com/russianparalymp

Не там родились?

ПКР имен недопущенных спортсменов не назвал, но быстро появились инсайды. Отказ в выдаче виз получили пловец Андрей Граничка и игрок в настольный теннис Виктория Сафонова.

Как стало известно «СЭ», проблемы у них, вероятно, возникли из-за места рождения. Оба из Крыма. Граничка родился в Севастополе, Сафонова — в Симферополе. Три года назад на Олимпиаде в Токио японцев ничего не смутило в паспортах россиян. Андрей на тех Играх взял золото, а Виктория — серебро.

Более того, совсем недавно не смущало их происхождение и французов. Как рассказал один из тренеров паралимпийской сборной по плаванию, Граничка еще в июне был на соревнованиях во Франции. Но та виза была на короткий срок и уже истекла. «СЭ» попытался связаться со спортсменами, однако те пока говорить не готовы. «Сейчас он (Граничка) в очень тяжелом состоянии и вряд ли будет давать комментарии», — сообщил источник.

Свою версию такого решения высказала депутат Госдумы Светлана Журова: «Власти Франции могут предъявить свои претензии. Смена гражданства — одна из причин, по которой спортсмена могут не пустить. Тем более с украинского на российское. Они могут сказать, что для них это небезопасно. Или не знают, как будет вести себя паралимпийская сборная Украины. Украинцам же не все равно. Они всячески пытаются не допустить российских спортсменов. Наверняка они подговорили властей. Об этом же кто-то должен был доложить».

Таким образом, наша команда сократилась с 90 спортсменов до 88. Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября.