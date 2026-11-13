«Была обида за Париж-2024, но не стал себя загонять». Интервью паралимпийца, побившего рекорд мира на стометровке

Кирилл Глазырин — о том, как важно верить в себя.

22-летний бегун Кирилл Глазырин только в прошлом году дебютировал на международных соревнованиях, но уже громко заявил о себе. На ЧМ-2025 в Нью-Дели легкоатлет, выступающий в классе Т36 (для спортсменов с церебральным параличом и нарушениями координации), завоевал золото на стометровке и взял серебро на 400 м. А в конце нынешнего сезона на турнире в Краснодаре установил новый мировой рекорд на королевской дистанции — 11,66, что на шесть сотых секунды лучше прежнего достижения австралийца Джеймса Тернера (11,72), которое держалось с ноября 2019 года. В интервью «СЭ» Глазырин рассказал о рекордном беге и о том, как шокировал соперников своим появлением на чемпионате мира.

Удивился, что World Para Athletics выложила фото с моим рекордом в соцсетях

— Как провел отпуск?

— Сейчас у нас межсезонье. Нахожусь в родном городе Оренбурге. Пока делаем легкие тренировки. Я не люблю отдыхать, потому что во время отпуска можно форму потерять. Поэтому решил ее поддерживать.

— Всегда так было?

— Да, есть такое у меня. Лучше на тренировку схожу, сделаю ОФП. Был у меня случай, когда долго отдыхал и результаты резко падали. Перед чемпионатом России задняя поверхность бедра чуть побаливала, поэтому решил взять себе немножко времени на восстановление. В итоге показал слабые секунды. Понял, что даже за две недели отдыха время падает, теряется реакция, взрывная мощность.

— А тренер не ругается, что не отдыхаешь?

— Бывает. Я люблю пахать. Например, на сбор приеду, и по плану стоит только восстановительный бег. После него лежу в номере, а мне скучно. Думаю, что надо в зал сходить. Тренер говорит: «Ты опять тренируешься? Отдыхай! Восстанавливайся!»

— Чуть больше месяца назад ты установил в Краснодаре мировой рекорд на стометровке. Признали ли его в международной федерации?

— Я удивился, когда World Para Athletics в соцсетях выложила фотографию с моим рекордом. Так что официально этот рекорд у меня есть.

— Ожидал, что под конец сезона его установишь?

— Вообще нет. Я хотел на этом старте просто выбежать из 12 секунд. Не сказать, что усиленно тренировался. Тренер говорил, что я в отличной форме. Заставлял меня отдыхать на сборе в Адлере перед соревнованиями. Но когда я долго отдыхаю, то не чувствую себя подготовленным. А это сказалось в лучшую сторону. Когда пробежал, думал, что время 11,80-11,90, а на табло появляется 11,66.

Вообще по мировому рекорду я бегаю с 2024-го, но результат не признавала международная федерация. Тогда мне было тяжело выбежать из 12 секунд, но перед Кубком России в Екатеринбурге усиленно тренировался тоже на сборе в Адлере и показал результат 11,55. Был в шоке. Затем на чемпионате России бегал 11,60. Однако на самом главном старте — чемпионате мира-2025 в Индии — я, возможно, переусердствовал. К тому же финал на 400 метров подкосил, после которого не то что ходить, а существовать не мог. Очень тяжело далась дистанция. На отдых давали три-четыре дня, но чувствовал, что мышцы забиты. Было трудно и волнительно, так как это мой первый международный старт. Хотел показать хорошее время. Все силы свои отдал на стометровке, пробежав за 11,72. Думаю, если бы не выступал на дистанции 400 метров, то показал бы время лучше.

— В Нью-Дели еще жара стояла.

— Да. Жара, влажность. Непривычно. В прохладную погоду чувствую себя лучше.

— В Краснодаре по ходу забега чувствовал, что близок к рекордным секундам?

— Мне в конце помог Евгений Торсунов. На последних метрах он начал частить бег. Слышу, что он сзади меня топает, догоняет. Я понял, что мне нужно последние метры добить. Думаю, что погоня Женьки придала мне скорости.

— Когда увидел 11,66 на табло, что ощущал?

— Я стараюсь сильно не радоваться. Вроде бы классно, но у меня в мире есть два серьезных соперника. Один — австралиец Джеймс Тернер, который у себя на родине бегает 11,60. У него этот рекорд не зафиксировали, по-моему, из-за попутного ветра. Второй — китаец Дэн Пэйчэн, который на Азиатских играх пробежал 11,67. Поэтому сейчас я вроде бы и первый, но есть куда стремиться. Нельзя расслабляться. Думаю, конкуренты на чемпионате мира в Ташкенте в следующем году будут хорошо готовы.

Фото Правительство Оренбургской области

Если бы нам платили за рекорды, как обычным атлетам, то федерация стала бы банкротом

— Получил ли какую-то реакцию от Тернера, чей рекорд ты побил?

— Пока нет. Я с ним не держу связь. Думаю, получу, когда встретимся в Ташкенте. Вообще все были в шоке, когда я появился в Нью-Дели. Молодых новичков же не очень любят.

— Знаком с Тернером? Общались в Нью-Дели?

— Он вроде бы не особо общительный парень. Но я помню, что перед стометровкой Джеймс подошел и похлопал меня по плечу. Не знаю, что это значило. Просто я еще плохо знаю английский. Единственный, с кем контактировал, был новозеландец Уильям Стедман. Очень добрый парень. Восхитился, что я на 400-метровке показал результат 52,20. Просто до этого Тернер доминировал на этой дистанции, обгоняя всех на 50-70 метров.

Поэтому мое появление добавило ему стресса. Тем более дистанцию 400 м урезали, а на сотке на чемпионате мира он показал плохой результат. Когда раньше Тернер приезжал на соревнования, у него была аура победителя. Теперь он не так в себе уверен. Ему придется готовиться. А до моего появления в Нью-Дели соперники были на расслабоне. На Паралимпиаде в Париже все бежали 11,80, хотя явно могли быстрее.

— Косых взглядов не встречал из-за того, что ты из России?

— Нет. Вообще никаких. В Нью-Дели ребята у меня спрашивали, почему не приехал Евгений Швецов. Отвечал: «Я его замена. Теперь моя очередь показывать высокие результаты. Я вас удивлю». Как-то так перевел через переводчик. Они поразились. Мол, посмотрим, что ты покажешь. На 400 метрах вообще не рассчитывал на серебро. Думал, что буду где-то четвертым. В предварительном забеге не очень хорошо выступил. У меня и у Швецова всегда была ошибка, что в начале берем высокую скорость, а последнюю сотку уже не можем бежать. А Тернер, наоборот, очень хорошо раскладывается на этой дистанции. Поэтому в финале взял тактику, чтобы за ним следовать. За счет этого грамотного темпа смог стать вторым и установить рекорд Европы.

— Ты сказал, что дистанцию 400 м убрали. Ее больше не будет?

— Да, к сожалению. Теперь это не паралимпийский вид. У нас остались только 100 м и прыжок в длину. Сотку я бегаю хорошо, но тренер хочет, чтобы улучшил прыжок. В прыжках в длину очень много решает движение маховой ноги, но из-за моих ограничений я не могу делать хороший мах, поэтому втыкаюсь. Мы пытаемся этот аспект как-то адаптировать: снижаем скорость, прокачиваем стопу. На чемпионате мира я очень расстроился, что занял восьмое место в прыжках в длину. Одно успокаивает, что их надо тренировать годами. Ту же сотку тренировал много лет. В длину же прыгаю с 2024-го. Думаю, мне нужно еще пару лет.

— Перспективы на большие медали в прыжке в длину у себя видишь?

— Не скажу, что вижу, но очень хочется попасть в призы в этой дисциплине. У нас в прыжках отлично выступает Евгений Торсунов. Постоянно их тренирует. На чемпионате мира установил рекорд, прыгнув 6,14. При этом очень переживал перед стартом, потому что заболел. Никто не ждал, что прыгнет на рекорд. Я тогда очень сильно им восхитился. Сейчас смотрю на него и хочу прыгать, как он, чтобы на пьедестале мы были вместе.

— В паралимпийском спорте за рекорды не платят, тогда как легкоатлеты получают за свои достижения по 100 тысяч долларов. Не обидно?

— Нисколько. В паралимпийском спорте рекорды щелкают как семечки. Не как у здоровых. Сегодня я побил, завтра — австралиец. Если бы нам выплачивали, как здоровым, то федерация стала бы банкротом.

— Какое-то вознаграждение получил?

— Нет. Просто похвалу. Для меня мировой рекорд — это не прямо высокое достижение. Самым высоким считаю паралимпийские медали. Для меня это главное. Очень часто бывает, что рекордсмены очень уверенно выходят на старт, их красиво представляют, а кто-то просто готовится у себя в стране и побеждает. Эта уверенность может сыграть злую шутку. Так что надо всегда быть готовым. Я не один такой бегун. У меня в классе очень высокая конкуренция, результаты растут с каждым годом.

— Ожидал ли звания ЗМС?

— Для меня, конечно, это очень высокое звание. Никогда не думал, что стану заслуженным мастером спорта. Рад, что добился этого успеха. Очень переживал. Думал, что на чемпионате мира проиграю на стометровке. Было такое чувство. До сих пор в шоке, что победил. Вырвать эти доли секунды у китайца было сложно. В голове себя ругал: «Как так можно — приехать на мир и проиграть старт». Учитывая, что в России показываю такие секунды, было стыдно. Бежал и говорил себе: «Надо, Кирилл! Надо! Ускорься!» В итоге вырвал эту победу.

Китаец, мне кажется, думал, что уже выиграл. У нас в беге на 100 м многие теряют свою скорость, потому что считают, что после 80 метров будут бежать быстрее. Это неправда. Самое главное просто работать и последние 20 метров добежать. Даже если взять моего кумира Усэйна Болта, то у него всегда со стартом были проблемы, потому что он высокий. Но он умел очень хорошо наращивать скорость. После 80 метров он ее терял, но не так, как соперники. Всегда казалось, что на последних 20 метрах он убегает от всех. Это не так. Просто его соперники зажимались и сами себе скорость гасили.

— Почему выбрал Болта своим кумиром?

— Потому что он легенда мирового спринта. Болт всегда ломал стереотипы. Тем более у него же тоже были проблемы со здоровьем. Из-за высокого роста развился сильный сколиоз, и одна нога была короче другой. Но это же ему не помешало три раза обновить мировой рекорд и сделать его недостижимым для других. Он просто пахарь.

— Если бы встретился с ним, то что бы спросил?

— Просто пожал бы руку и сказал, что он легенда.

Фото соцсети

Не ставьте себе рамок! Не ставьте себе ограничений!

— Как на стадионах в Оренбурге другие спортсмены и тренеры реагируют на тебя и на те скорости, которые показываешь? Встречал удивленные взгляды?

— Есть здоровые ребята, которые бегают медленнее меня. Их тренеры говорят: «Смотрите, как человек с таким поражением бежит». Я хочу, чтобы меня приводили в пример не как парня с ограничениями, а как человека, который работает и старается. Был период, когда я пахал по пять тренировок в день. Вот настолько хотел обгонять своих соперников. Может, где-то был перебор. Но оно все равно как-то сыграло хорошую роль.

— Обижают такие разговоры тренеров?

— Да. Я считаю, что это неправильно. Недавно в оренбургском адаптивном центре меня попросили произнести ребятам мотивационную речь. Я сказал: «Не ставьте себе рамок! Не ставьте себе ограничений! Потому что все ограничения у вас в голове. Старайтесь, пытайтесь. За то, что вы попробуете, вас никто не заругает».

Когда я пришел в легкую атлетику, то не знал, что чего-то добьюсь. У нас в колледже за тренировки давали дополнительные стипендии. Я просто тренировался для себя, пока учусь. Но когда мне сказали: «Зачем ты приходишь? Ты ничего не добьешься», то разозлился. Решил, что сейчас добьюсь такого успеха, что вы все офигеете, что буду стараться, что смогу. Усердно тренировался, экспериментировал во всем — в шиповках, в комбинезонах. Где-то, например, прочитал, что надо постричься налысо для лучшей аэродинамики.

Постоянный скепсис от других слышал до Кубка России в Екатеринбурге, где смог выбежать из 12 секунд. Там в шоке были все. А я стоял на финише без эмоций и не понимал: «Неужели я смог?» Потом попал в сборную, поехал на чемпионат мира в Индию... Я стараюсь не расслабляться, потому что хочу выиграть Паралимпиаду в Лос-Анджелесе, да и Игры в Австралии в 2032 году тоже.

— Ты сам себе в жизни и спорте ставил рамки и ограничения? Были такие моменты?

— Да, часто были. Все равно в учебе, в коллективе ты чувствуешь эти ограничения. Появлялись робость, стеснительность, зажатость. В школе из-за проблем с руками я не мог писать, поэтому мне сказали уходить на домашнее обучение. В колледже тоже говорили, что могу с пары уйти и дома все сделать, потому что здесь толку нет, так как надо лекции писать, а я не успеваю.

В коллективе мне пытались как-то помочь. Например, шнурки завязать. Но я отказывался. Мне это неприятно. Хочется быть как все. Старался убрать все ограничения, хоть эмоционально было тяжело, работать над собой и тренироваться. Именно то, что я пытаюсь не загонять себя в рамки, помогло добиться таких результатов. Вижу много перспективных ребят, но они постоянно говорят, что что-то не могут. Я себе подобного никогда не позволял. Делал все сам. Например, не получается номер булавкой на форму приколоть. Многие обратятся к волонтеру за помощью. Но я буду сидеть час-два, но эти булавки нацеплю. Подобные действия помогли мне не загоняться. Наоборот, это прибавляло уверенности, что я смог, что я молодец.

Самое главное — пробовать, но в меру. Нужно трезво оценивать свои способности. У нас была одна тренировка, где один другого сажает на плечи. Тут я понимаю, что лучше не стоит. Но просто сидеть не стану. Зачем тогда на тренировку пришел? Буду просить другое упражнение.

— В 2024-м ты уже бежал по мировому рекорду, но на Паралимпиаду в Париж не поехал. Насколько понял, из-за отсутствия международной практики. Верно?

— Да. Я поздно себя показал. За два месяца было невозможно подготовить все документы.

— Расстроился?

— Была какая-то обида, но не стал себя загонять.

— Говорил, что соперники в Париже бежали на расслабоне. Не было ощущения, что твои медали забирают?

— Сказал про себя: «Ребята, пока бегайте. Но наступит день, когда я приеду на международный старт, и ваша уверенность пропадет». У меня еще все впереди. Эту Паралимпиаду пускай забирают. В результате так и получилось. На чемпионате мира они все были в шоке, потому что обо мне вообще не знали.

— Какие задачи ставишь на чемпионат мира в Ташкенте в следующем году?

— Взять золото на стометровке и попасть в тройку в прыжках в длину.

Фото ГАУ «ЦСП ОО»

— У Тернера четыре золота Паралимпиады. Возраст позволяет его догнать, но вот только дистанцию одну убрали. Сложно будет сравняться с австралийцем?

— Да, дисциплины урезают. Были бы 200 м, 400 м, 800 м... Может, в будущем какую-нибудь вернут. Потому что два вида — это очень мало. Наверное, 400 м убрали, чтобы не навредить нам. После финиша обычно всем плохо. Часто можно увидеть, как кого-то увозят на каталке. Голова болит, кружится. Когда я пробежал в Нью-Дели, то очнулся на земле. Сознание теряется. Восстановиться после этого тяжело. Возможно, то, что убрали 400 м, даже к лучшему. Конечно, классно, если бы было больше дистанций, но отталкиваемся от того, что есть.

— До Паралимпиады остается меньше двух лет. Какие сейчас главные переживания?

— Самое главное не травмироваться. Очень часто бывает, что паралимпийцы рвут себе мышцы, но в чем причина, никто не знает. Это происходит как-то спонтанно. Может, из-за стресса. Травмироваться — как пальцем щелкнуть. За этими моментами нужно очень внимательно следить. Мы с тренером стараемся грамотно готовиться. Если показываю хорошее время, то можно немножко расслабиться. Я хоть и не люблю отдыхать, но тренера приходится слушать.

— Ощущаешь ли давление, ведь от тебя сейчас все ждут золота в Лос-Анджелесе?

— Стараюсь об этом не задумываться, потому что все может быть. Могут, например, до старта не допустить. Вперед не забегаю. У нас же еще чемпионат мира в Ташкенте. Планы высокие. Мы готовимся, чтобы выиграть самые главные медали.