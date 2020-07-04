Знаменосец Канады на Паралимпиаде-2000 умер в 56 лет

Паралимпийский чемпион по велоспорту Гари Лонги умер, сообщает официальный сайт Канадского паралимпийского комитета. Гонщику было 56 лет. Спортсмен принимал участие в Играх 1988, 1992, 1996 и 2000 года. На Олимпиаде в Атланте он взял золото и бронзу, а в Барселоне — серебро. В Сиднее Лонги был знаменосцем сборной Канады.

В 2017 году Лонги стал первым паралимпийцем, включенным Зал славы канадского велоспорта.

Лонги получил черепно-мозговую травму в результате аварии на мотоцикле в 1983 году. Опорно-двигательный механизм оказался нарушен, и в рамках реабилитации он занялся велоспортом.