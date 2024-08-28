Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 18:16

Журова — об отказе в выдаче виз двум российским спортсменам: «Подговорили властей, кто-то должен был доложить»

Зарина Халимхонова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о том, что власти Франции отказались выдать визы двум российским спортсменам для участия в Паралимпийских играх.

Пловец Андрей Граничка и игрок в настольный теннис Виктория Сафонова не смогли получить документы для въезда во Францию.

«Власти Франции могут предъявить свои претензии. Смена гражданства — одна из причин, по которой спортсмена могут не пустить. Тем более с украинского на российское. Они могут сказать, что для них это небезопасно. Или не знают, как будут вести себя паралимпийская сборная Украины, которой не все равно. Они всячески пытаются не допустить российских спортсменов. Наверняка они подговорили властей. Об этом же кто-то должен был доложить», — сказала Журова «СЭ».

Сафонова представляла Украину на летних Паралимпийских играх 2008 и 2012, на последних завоевав бронзу. В 2016 году она поменяла спортивное гражданство.

Светлана Журова
4
0
Читайте также
Мама фигуристки Горобченко прокомментировала дисквалификацию девушки за допинг
Международный день бокса отметят 27 августа
Экс-разведчик США заявил о большой цене для ВСУ за атаку на Курскую область
Новый допинг-скандал в фигурном катании. Фигуристка Юлии Липницкой отстранена на пять лет, причем тут "Ангелы Плющенко"
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
В Кремле сообщили о создании маршрутов транзита газа в Европу в обход Украины
Популярное видео
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Захарова об отказе в аккредитации российским журналистам на Паралимпиаде: «Это нарушает принципы свободы доступа к информации»

Валуев — о невыдаче виз российским паралимпийцам: «Париж пусть крысы доедают»
Новости
RSS RSS
Все новости