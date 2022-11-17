Журова: «Для паралимпийцев спорт — это жизнь. И отнимать ее у них — это особая изуверская позиция МПК»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала решение Международного паралимпийского комитета приостановить членство Паралимпийского комитета России.

«Паралимпийский комитет не услышал слова Баха о том, что если спортивные чиновники пойдут на поводу у политиков, то потеряется понятие спорта и честного соревнования. Паралимпийское движение первоначально создавалось как фестиваль, соревнование для реабилитации идей. Несколько десятилетий назад это не было сугубо спортивным соревнованием. Но сейчас это превратилось в настоящий спорт, спорт особых людей, может быть, даже более сильных духом, чем у олимпийцев. Для них это сама жизнь. Если для обычного спортсмена это карьера, которая, несомненно, играет важную роль, то для паралимпийцев зачастую это просто жизнь. И отнимать ее у них — это особая изуверская позиция Международного паралимпийского комитета», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

В среду, 16 ноября, Международный паралимпийский комитет объявил о приостановке членства Паралимпийского комитета России в организации. Решение было принято на внеочередной генеральной ассамблее МПК в Берлине.

За приостановление членства российского комитета проголосовали 64 члена МПК, против — 39. Еще 16 представителей воздержались от участия в голосовании.