Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала отказ украинского спортсмена Игоря Цветова фотографироваться вместе с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном на церемонии награждения на Паралимпиаде в Токио.

«Дисквалифицировать спортсмена будет не совсем правильно. Паралимпийский комитет должен принять какие-то меры. Церемония награждения — часть процедуры, спортсменов инструктируют, как они должны себя вести. Фотографирование — тоже часть процедуры, снимки идут в историю игр. Странно, когда спортсмен так себя ведет. Это не про его страну, не про отношение к стоящим рядом спортсменам. В первую очередь, это вопрос к истории паралимпийских игр. Значит, это неуважение к паралимпийскому движению», — сказала Журова «СЭ».

Сафронов победил в беге на 200 метров, Цветов стал вторым, Калашян — третьим.

Ранее Цветов поступил аналогичным образом, когда 30 августа Сафронов выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров, а Цветов стал вторым.