Губерниев — о золоте Багиян на Паралимпиаде: «Будем встречать наших спортсменов как настоящих героев!»

Журналист Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от золотой медали лыжницы Анастасии Багиян на Паралимпиаде-2026.

«Эмоции прекрасные! Хочу поздравить Анастасию с таким результатом! Также хочу отметить и Сергея Синякина, ведущего Багиян, который помог ей добиться этой медали! Очень рад, что этот тандем привел нашу страну к победе. Вообще, пользуясь случаем, хочу сказать спасибо тем, кто добивался поездки нашей сборной на Паралимпиаду. Большой успех, что все будут слушать наш гимн, смотреть на наш флаг! Уверяю вас, что это не последняя наша медаль. Будем встречать паралимпийцев как настоящих героев на родине!» — сказал Губерниев «СЭ».

Багиян принесла сборной России вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. 9 марта горнолыжница Варвара Ворончихина победила в супергиганте. Также в активе национальной команды две бронзовые награды.

Паралимпийские игры в Италии завершатся 15 марта. В соревнованиях принимают участие шесть российских атлетов, которые впервые за 12 лет соревнуются под национальной символикой.

(Максим Ваншейд)

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