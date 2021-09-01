Женская сборная России по волейболу сидя не вышла в плей-офф Паралимпиады
14:41
Женская сборная России по волейболу сидя проиграла команде США и не вышла в плей-офф Паралимпиады в Токио.
Матч закончился со счетом 3-0 (25:19, 25:15, 25:22) в пользу американских волейболисток.
Россиянки заняли третье место в группе B, первой стала команда Китая, вторыми — американки. Из группы A в полуфинал вышли команды Бразилии и Италии. В полуфинале состоятся матчи Бразилия — США и Китай — Италия, встречи пройдут 3 сентября.
Финальный матч турнира пройдет 5 сентября.
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