Женская сборная России по волейболу сидя не вышла в плей-офф Паралимпиады

Женская сборная России по волейболу сидя проиграла команде США и не вышла в плей-офф Паралимпиады в Токио.

Матч закончился со счетом 3-0 (25:19, 25:15, 25:22) в пользу американских волейболисток.

Россиянки заняли третье место в группе B, первой стала команда Китая, вторыми — американки. Из группы A в полуфинал вышли команды Бразилии и Италии. В полуфинале состоятся матчи Бразилия — США и Китай — Италия, встречи пройдут 3 сентября.

Финальный матч турнира пройдет 5 сентября.