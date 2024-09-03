Пловец Жданов выиграл серебро на Паралимпиаде в Париже

Российский пловец Роман Жданов стал серебряным призером Паралимпийских игр-2024 в Париже на дистанции 200 м вольным стилем в классе S4.

Он преодолел дистанцию за 2 минуты 53,01 секунды. Золото завоевал израильтянин Ами Омер Дадаон (2.49,26), третьим к финишу пришел японец Такаюки Судзуки (2.55,17).

Серебярная медаль стала для Жданова второй наградой на Паралимпиаде в Париже. В воскресенье он выиграл золото на дистанции 150 м комплексным плаванием.

Паралимпиада в Париже продлится до 8 сентября. Российские спортсмены выступают в турнире в нейтральном статусе, а их награды не учитываются в медальном зачете.