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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 19:45

Пловец Жданов выиграл серебро на Паралимпиаде в Париже

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Российский пловец Роман Жданов стал серебряным призером Паралимпийских игр-2024 в Париже на дистанции 200 м вольным стилем в классе S4.

Он преодолел дистанцию за 2 минуты 53,01 секунды. Золото завоевал израильтянин Ами Омер Дадаон (2.49,26), третьим к финишу пришел японец Такаюки Судзуки (2.55,17).

Серебярная медаль стала для Жданова второй наградой на Паралимпиаде в Париже. В воскресенье он выиграл золото на дистанции 150 м комплексным плаванием.

Паралимпиада в Париже продлится до 8 сентября. Российские спортсмены выступают в турнире в нейтральном статусе, а их награды не учитываются в медальном зачете.

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