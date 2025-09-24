Жданов стал семикратным чемпионом мира по параплаванию

Россиянин Роман Жданов выиграл заплыв на 50 м на спине в классе S4 на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию.

27-летний спортсмен преодолел дистанцию за 41,47 секунды.

Жданов завоевал второе золото на проходящем в Сингапуре чемпионате мира. Во вторник он с мировым рекордом победил на дистанции 150 м комплексным плаванием в классе SM4. Всего на его счету за карьеру 7 золотых медалей на чемпионатах мира.

Соревнования в Сингапуре проходят с 21 по 27 сентября.