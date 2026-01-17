Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Уведомления
Главная
Паралимпийские игры

Паралимпиада (Паралимпийские игры)

17 января, 20:09

Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России

Владимир Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России (ПКР) и главы организации Павла Рожкова, а также против Федерации компьютерного спорта РФ, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на текст указа, опубликованного на сайте главы украинского режима.

Указ о введении санкций в отношении двух юридических и трех физических лиц был опубликован в субботу, 17 января. В приложениях к документу значатся Паралимпийский комитет России, его глава Павел Рожков, Федерация компьютерного спорта РФ и ее президент, призер чемпионатов по Starcraft Дмитрий Смит, выступавший под псевдонимом Dilvish, а также российский боксер Яков Букин.

Санкции, вводимые Киевом, включают в себя блокирование активов на территории страны, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.

Киевский режим регулярно вводит санкции против российских физических и юридических лиц, однако они не имеют практических последствий. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа.

Источник: РИА Новости Спорт
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Технологии в действии: рефери, обвиняемый во взятках, использовал ИИ во время суда
Как пользоваться Telegram после внесения Дурова в список террористов. Ответы на главные вопросы
В МИД России указали на абсолютную недоговороспособность Зеленского
Роналду и Джорджина готовят нечто особенное? Что известно о свадьбе Криштиану
«Спартак» отказался от Артема, «Факел» готов его принять, но сам игрок хочет остаться в Москве. Где в итоге окажется Дзюба и действительно ли может завершить карьеру
Медведев заявил о важном этапе завершения СВО
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Свиридова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Свиридова
Андрей Кириленко — о семье и принципах
Андрей Кириленко — о семье и принципах
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Авангард» подписал русского канадца
«Авангард» подписал русского канадца
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
World Boxing допустила российских боксеров до участия в международных турнирах с флагом и гимном
ИИХФ не допустила сборную России до ЧМ-2027
Брусникина прокомментировала возвращение российских синхронистов на международные соревнования
Маркова рассказала, как реагируют иностранные волейболистки на возвращение сборной России
В Госдуме РФ назвали бесперспективной апелляцию НОК Украины в CAS по восстановлению ОКР
В Казахстане заявили, что хотят возвращения России на чемпионаты мира по хоккею с мячом
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Багиян одержала победу на этапе Кубка мира по паралимпийским лыжным гонкам

Паралимпийцы Малышев и Пономарев стали серебряными призерами спринта на Кубке мира
Новости
RSS RSS
Все новости