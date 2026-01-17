Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России

Владимир Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России (ПКР) и главы организации Павла Рожкова, а также против Федерации компьютерного спорта РФ, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на текст указа, опубликованного на сайте главы украинского режима.

Указ о введении санкций в отношении двух юридических и трех физических лиц был опубликован в субботу, 17 января. В приложениях к документу значатся Паралимпийский комитет России, его глава Павел Рожков, Федерация компьютерного спорта РФ и ее президент, призер чемпионатов по Starcraft Дмитрий Смит, выступавший под псевдонимом Dilvish, а также российский боксер Яков Букин.

Санкции, вводимые Киевом, включают в себя блокирование активов на территории страны, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.

Киевский режим регулярно вводит санкции против российских физических и юридических лиц, однако они не имеют практических последствий. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа.