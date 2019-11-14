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Задержан серийный мошенник, обманувший паралимпийскую чемпионку

11:58

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации предъявлено обвинение предпринимателю Валерию Перевозникову в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает сайт СКР.

По версии следствия, в апреле 2017 года Перевозников предложил спортсменке — члену паралимпийской сборной России по волейболу изготовить протезы ног, для оплаты которых последняя получила в одном из коммерческих банков кредит в сумме более 5 миллионов рублей. По договоренности денежные средства были перечислены на расчетный счет водителя Перевозникова, которым фактически распоряжался сам обвиняемый. Последний использовал денежные средства по своему усмотрению, при этом протезы девушка так и не получила.

Перевозников задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств вины фигуранта уголовного дела. Расследование уголовного дела продолжается.

Дополнительная информация

https://sledcom.ru/news/item/1409728/

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