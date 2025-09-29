Фетисов — о допуске российских паралимпийцев: «Президент ПКР Рожков написал мне в 7 утра!»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» решение генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).

Против полной приостановки членства ПКР в МПК проголосовали 111 делегатов, за данное решение — 55 делегатов. За полное восстановление членства ПКР проголосовал 91 делегат, против — 77 делегатов.

«Поздравил президента ПКР Павла Рожкова. Он написал мне в 7 утра, что такое решение было принято! Поздравил его. Он достаточно системно работал с организацией все эти годы. Что касается олимпийской сборной, всякие разговоры есть. Поживем — увидим», — сказал Фетисов «СЭ».

Членство России было частично приостановлено на Генеральной ассамблее МПК в 2023 году.

Зимняя Паралимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 15 марта, летняя Паралимпиада 2028 года — с 23 августа по 3 сентября в Лос-Анджелесе.