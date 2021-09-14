Все результаты тестов паралимпийцев на коронавирус перед встречей с Путиным были отрицательными

Тестирования на коронавирус победителей и призеров Паралимпийских игр в Токио перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным не выявили положительных результатов. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Встреча паралимпийцев с Путиным прошла 13 сентября, на мероприятии президент страны отметил, что в его окружении возникают проблемы с коронавирусом и заявил, что в скором времени может уйти на карантин. Во вторник Путин объявил об уходе на самоизоляцию.

«Все российские паралимпийцы, находившиеся на встрече с главой государства, прошли обязательный семидневный карантин в условиях федеральной спортивной базы «Озеро Круглое» сразу после прибытия из Токио, — цитирует ТАСС Рожкова. — В течение карантина каждый участник встречи был трижды протестирован на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР, а также дважды сдал кровь на наличие антител. В ходе тестирования на коронавирусную инфекцию у паралимпийцев не было выявлено ни одного положительного результата».

Рожков добавил, что все члены паралимпийской делегации также проходили ежедневное тестирование на ковид во время пребывания на Паралимпийских играх в Токио.

Сборная России на Паралимпиаде в Токио заняла четвертое место в медальном зачете (36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград).