Все члены российской делегации получили аккредитации на Паралимпиаду

Все члены российской делегации прибыли в Италию и получили аккредитации на Паралимпийские игры (6 — 15 марта).

«Взаимодействие с оргкомитетом по всем вопросам идет в штатном порядке, наши спортивные заявки подтверждены, — приводит ТАСС слова главы ПКР Павла Рожкова. — Команды продолжают готовиться к соревнованиям».

Приглашения на Паралимпиаду-2026 получили шесть россиян. В соревнованиях по горнолыжному спорту выступят трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина, в лыжных гонках — многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, в парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.

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