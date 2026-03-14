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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

14 марта, 18:52

Ворончихина и Голубков будут знаменосцами сборной России на закрытии Паралимпиады

Горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков будут знаменосцами сборной России на церемонии закрытия Паралимпийских игр.

«Сегодня был дедлайн подачи заявок, решение было принято по спортивному принципу», — цитирует ТАСС главу Паралимпийского комитета России Павла Рожкова.

Варвара Ворончихина.Еще один триумф Ворончихиной. У России уже пять золотых медалей на Паралимпиаде

Ворончихина завоевала на Паралимпиаде в Италии две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Голубков стал паралимпийским чемпионом в гонке на 10 км сидя.

Церемония закрытия пройдет в керлинговом центре в Кортина-д'Ампеццо 15 марта, начало — в 22:30 мск.

На Паралимпиаде в Италии выступают шесть российских спортсменов, сборная (5 золотых медалей, 1 серебряная, 3 бронзовых) занимает 5-е место в медальном зачете.

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Источник: ТАСС
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