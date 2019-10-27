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Волейболистку паралимпийской сборной России обманули на 5 миллионов рублей

18:03

Волейболистку параолимпийской сборной России Елизавету Кунстман обманул производитель протезов на 5 миллионов рублей, информирует Mash.

Как отмечается, недавно она заплатила предпринимателю Валерию Перевозчикову пять миллионов за электронные протезы. Бизнесмен взял деньги и исчез. Позже выяснилось, что Кунстман такая не одна: Перевозчиков заставил многих инвалидов взять кредиты и скрылся.

Сейчас полиция проводит проверку.

Елизавета Кунстман потеряла ноги в восемь лет. Она называет это небольшой бедой: девушка стала спортсменкой, много раз побеждала на соревнованиях.

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