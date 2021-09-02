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Владивосток подаст заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года

13:32

Владивосток намерен подать заявку на проведение у себя летней Олимпиады 2036 года. Об этом сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) мэр города Константин Шестаков.

«Мы точно заявимся на Универсиаду. Понятно, что шансы не так высоки, но мы хотим заявиться на Олимпиаду 2036 года, на «Экспо». Это все то, что позволит создать нам дополнительно ту инфраструктуру, с которой жить на территории Владивостока будет ярче», — цитирует ТАСС Шестаков.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/ekonomika/12281185

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Роман Шишов все материалы автора

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