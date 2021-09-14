Владимир Путин ушел на самоизоляцию после встречи с паралимпийцами

Президент России Владимир Путин объявил об уходе на самоизоляцию после встречи с победителями и призерами Паралимпийских игр в Токио.

«Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Встреча паралимпийцев с Путиным прошла 13 сентября. На мероприятии президент страны отметил, что в его окружении возникают проблемы с коронавирусом, и заявил, что в скором времени может уйти на карантин.

При этом тестирование на коронавирус паралимпийцев перед встречей с Путиным не выявило положительных результатов.