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Владимир Путин ушел на самоизоляцию после встречи с паралимпийцами

16:00
Владимир Путин. Фото Kremlin.ru
Владимир Путин. Фото Kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин объявил об уходе на самоизоляцию после встречи с победителями и призерами Паралимпийских игр в Токио.

«Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Встреча паралимпийцев с Путиным прошла 13 сентября. На мероприятии президент страны отметил, что в его окружении возникают проблемы с коронавирусом, и заявил, что в скором времени может уйти на карантин.

При этом тестирование на коронавирус паралимпийцев перед встречей с Путиным не выявило положительных результатов.

Дополнительная информация:

http://kremlin.ru/events/president/news/66683

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Александр Кравченко все материалы автора

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