Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин отметил, что российские паралимпийцы имеют хорошие возможности для формирования оптимального состава сборной на Паралимпийские игры 2020 года.

Летние Паралимпийские игры 2020 года пройдут с 25 августа по 6 сентября в Токио. В феврале Международный паралимпийский комитет (IPC) принял решение с 15 марта восстановить условно членство ПКР, которого российская организация была лишена в 2016 году.

- Кое-где у нас есть проблемы, но в подавляющем большинстве видов спорта мы стараемся эти проблемы урегулировать, - цитирует "РИА Новости" Лукина. - И надо сказать, что наши партнеры с другой стороны стараются на практическом уровне учесть те проблемы, которые существуют. Так что есть хорошие возможности, чтобы на летней Паралимпиаде мы участвовали далеко не так, как мы участвовали на зимней Паралимпиаде в Корее, а участвовали в боевом составе. Пускай не в полном на 100%, но в боевом.

​Конечно, сохраняется вероятность, что кое-где (в некоторых видах) мы не сможем участвовать (на Паралимпиаде в Токио), но это будет не критично для нашей команды.