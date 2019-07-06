Владимир Лукин: "Нужно показать, что у России сильные паралимпийцы не потому, что занимаются махинациями"

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин считает, что отстранение ПКР не повлияло на интерес к паралимпийскому спорту в стране. Членство ПКР было приостановлено в августе 2016 года на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. 15 марта оно было условно восстановлено до 31 декабря 2022 года.

- После отстранения и всей этой ситуации паралимпийцев в нашей стране меньше не стало, наоборот, такое внимание, хоть и неоднозначное, стимулирует людей показать свои силы и доказать, что они настоящие спортсмены, которые преодолевают трудности, - цитирует ТАСС Лукина. - Конечно, есть ряд спортсменов, которые закончили карьеру по возрасту, другие спортсмены просто решили дальше жить и развиваться другим способом. Но пришли молодые спортсмены, их много, поэтому опасений в дефиците кадров нет.

Такие вещи, как перерыв участия в Играх, не помогают спортивной форме, чтобы быть на высшем уровне, необходимо постоянно мериться силами с сильнейшими, а спортсмены этого были лишены. Теперь ПКР восстановлен, и наша главная задача, несмотря на все трудности, показать, что мы не тратили время зря в плане совершенствования мастерства и подготовки. Сейчас идут квалификационные соревнования, на которых наши спортсмены выступают достойно. Необходимо показать, что мы сильные спортсмены не потому, что мы занимаемся всякими махинациями, а потому, что мы просто сильные как таковые.