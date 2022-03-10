Чернышенко заявил, что Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт» пройдут с 18 по 21 марта

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт» пройдут в Ханты-Мансийске с 18 по 21 марта.

«Ханты-Мансийск готов к проведению зимних Игр паралимпийцев, они пройдут с 18 по 21 марта, — приводит слова Чернышенко ТАСС. — В регионе есть вся необходимая спортивная и городская инфраструктура, соответствующая международным стандартам. Объекты для проведения состязаний расположены недалеко друг от друга, поэтому проблем с транспортной логистикой не возникнет».

Также вице-премьер РФ отметил, что климат Ханты-Мансийске в этот период подходит для проведения соревнований.

«Паралимпийцы — гордость России. И мы сделаем все, чтобы и спортсмены, и болельщики получили колоссальное удовольствие от этих Игр и ощутили гордость за нашу страну», — сказал он.

3 марта Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине, хотя в среду принял решение допустить их в нейтральном статусе. Паралимпийский комитет России (ПКР) заявил, что оставляет за собой право отстаивать права спортсменов в судебных инстанциях.