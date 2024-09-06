Васильев назвал российских паралимпийцев обиженными жизнью

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал участие российских спортсменов в Паралимпийских играх-2024 в Париже.

«Ладно. Поскольку это паралимпийцы, будем считать их нашими. Людей надо поддержать, их и так жизнь немножко, что называется, обидела. Поэтому для них хорошие результаты — достойная прибавка к зарплате», — цитирует Васильева Sport24.

6 сентября стало известно, что российские спортсмены получили приглашение на церемонию закрытия Паралимпиады.

Церемония закрытия летних Паралимпийских игр-2024 в Париже пройдет 8 сентября. Соревнования стартовали 28 августа. По состоянию на 6 сентября Россия занимает девятое место в неофициальном медальном зачете с 54 наградами (16 золотых медалей, 18 серебряных и 20 бронзовых).