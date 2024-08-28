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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 18:23

Валуев — о невыдаче виз российским паралимпийцам: «Париж пусть крысы доедают»

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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что двум российским спортсменам отказали в выдаче визы для участия в Паралимпийских играх в Париже.

«Главное для них — жизнь. А то в ВСУ уже и инвалидов призывают. Париж пусть крысы доедают. Власти Франции свое решение не поменяют», — сказал Валуев «СЭ».

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. Российские спортсмены выступят на турнире в нейтральном статусе. Их награды не будут учитываться в медальном зачете.

Александр Абустин
Константин Передерий

Николай Валуев
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