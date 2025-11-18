Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Уведомления
Главная
Паралимпийские игры

Паралимпиада (Паралимпийские игры)

Сегодня, 16:40

В третий день Сурдлимпиады российские спортсмены завоевали три золотые медали

Анастасия Пилипенко

Российские спортсмены завоевали три медали в третий день Сурдлимпийских игр в Токио.

Легкоатлет Денис Федоренков стал победителем в прыжках в высоту, преодолев планку на высоте 2,07 м. Ардашер Муминджанов выиграл соревнования по десятиборью. Велогонщик Дмитрий Розанов занял первое место в критериуме.

Сурдлимпийские игры начались 15 ноября. В Токио выступят 36 российских спортсменов в индивидуальных соревнованиях по бадминтону, шоссейному велоспорту, маунтинбайку, вольной и греко-римской борьбе, гольфу, дзюдо, карате, теннису, легкой атлетике, плаванию, настольному теннису и тхэквондо. Всего будет разыграно 212 комплектов наград в 21 виде спорта.

Россияне и белорусы выступают на Сурдлимпийских играх под эгидой Международного комитета спорта глухих (МКСГ). Церемония закрытия пройдет 26 ноября.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Le Monde рассказала о конфликте Каллас и фон дер Ляйен из-за кадров ЕК
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
Шахину уже звонили, Шварца уволили в США. Список тренеров, которые могут сменить Карпина в «Динамо»
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В ПКР рассказали, в каких дисциплинах Паралимпиады-2026 россияне могут принять участие

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости