В Токио открылась Паралимпийская деревня

Паралимпийская деревня начала работу в Токио в преддверии предстоящих Паралимпийских игр, информирует организационный комитет соревнований. Из-за ограничений в связи с пандемией торжественную церемонию открытия решили не проводить. Так же было и в случае с открытием олимпийской деревни в Токио.

Отметим, что паралимпийская деревня была преобразована из олимпийской. В ней оборудовано около 8 тысяч спальных мест, развернут специальный центр по ремонту снаряжения, протезов и инвалидных кресел. Все правила, связанные с защитой от распространения коронавируса, сохранились, как это было во время Олимпиады.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.