В сборной России не выявлено случаев заражения коронавирусом на Паралимпиаде в Токио
09:40
Положительных тестов на коронавирусную инфекцию в команде Паралимпийского комитета России (ПКР) нет. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.
«Положительных тестов на ковид в команде Паралимпийского комитета России на 29 августа нет», — цитирует ТАСС Рожкова.
Ранее в воскресенье стало известно, что тесты на коронавирус двух спортсменов, находящихся на территории Паралимпийской деревни в Токио, дали положительные результаты. Всего за последние сутки было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом. Среди зараженных также семь подрядчиков, один представитель СМИ и один человек, связанный с проведением Игр.
Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.
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