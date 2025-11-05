Паралимпийские игры
Паралимпийские игры

Паралимпиада (Паралимпийские игры)

5 ноября 2025, 13:40

В ПКР рассказали, в каких дисциплинах Паралимпиады-2026 россияне могут принять участие

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Павел Рожков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков в разговоре с «СЭ» заявил, что российские спортсмены еще могут принять участие в Паралимпийских играх-2026.

«Окончательного решения по допуску на зимние Паралимпийские игры пока нет. У нас есть возможность участия в Паралимпиаде по двустороннему приглашению, которое будет рассматриваться в январе-феврале. По критериям Международного Паралимпийского комитета и FIS мы подходим. Направили запрос в FIS и МПК, насколько реально мы можем участвовать. Будут рассматривать 4 вида спорта: лыжные гонки, биатлон, горные лыжи и сноуборд. Есть разные шансы, квоты небольшие на весь мир. Но мы серьезно к этому относимся», — сказал глава ПКР «СЭ».

Сборной России не&nbsp;будет на&nbsp;Паралимпиаде-2026.России не будет на Паралимпиаде-2026. Хотя в сентябре нам вернули и флаг, и гимн

23 октября Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил, что атлеты из России пропустят турнир из-за отсутствия возможности квалифицироваться на соревнования.

Зимняя Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года. На соревнованиях будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, парасноуборде и следж-хоккее.

«Понимаю, почему мировое фигурное катание не хочет видеть русских». Болельщики за рубежом уверены — у Гуменника украли медаль Олимпиады
Тарасова считает, что Гуменника засудили на Играх: «Прекрасно выступил, но оценили ужасно!»
«Ребята по-хорошему в шоке, что самые громкие болельщики из России». Кто поддерживает наших лыжников на Олимпиаде
Ну теперь-то Гуменника точно засудили? «Ограбление века» и что с этим делать
Урманов — о прокате Гуменника: «Откатал практически безупречно, но судить о недокрутах — не мне»
Результаты дня россиян на Олимпийских играх 2026 в Милане — итоги 13 февраля
    В третий день Сурдлимпиады российские спортсмены завоевали три золотые медали

